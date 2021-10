La fuerte frase que Ana Rosenfeld le dijo a Yanina Latorre tras la muerte de su esposo

El duelo por la muerte de Marcelo Frydlewski continúa dentro y fuera de su entorno familiar. Yanina Latorre contó un doloroso mensaje que recibió de Ana Rosenfeld tras el fallecimiento de su marido, quien estuvo internado más de un mes en Miami por un delicado cuadro de coronavirus que no pudo superar.

Íntima amiga de la pareja, la panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) habló durante el programa acerca del estado anímico de la abogada y dio a conocer parte de la conversación que mantuvo con ella. Entre los detalles, reveló que le dijo: “No sé cómo voy a seguir viviendo”.

Yanina Latorre, muy amiga del matrimonio, lamentó la muerte del empresario y contó el duro momento que atraviesa Ana Rosenfeld Instagram

“Está destrozada. Me dijo, literal, que no sabe cómo va a seguir viviendo. Y se lo creo, porque hay una etapa en la vida en la que tu compañero de 35 años es todo. Las hijas ya no están y eran un matrimonio muy lindo. Cuando tenés una linda vida, no es lo mismo ir en barco sin él. A veces la plata no te cura nada. Era su compañero de ruta”, expresó Latorre.

Además, dijo que, en ese momento, Rosenfeld se estaba encargando de los trámites para repatriar el cuerpo a la Argentina e indicó que el velatorio podría ser este viernes a la mañana en el cementerio de La Tablada.

Marcelo Frydlewski estuvo internado más de un mes por una complicación en su cuadro de coronavirus Instagram Ana Rosenfeld

También habló acerca del fuerte vínculo que tenían la abogada y su marido. “Hacían todo juntos. Nunca los vi separados. Trabajaban juntos. Ella tiene una vida muy linda, son gente que ha laburado mucho. Tienen su casa en Miami, en Punta del Este, un barco. No sé cómo va a seguir sosteniendo todo eso. Y no lo digo desde un lugar económico. Él era como un motor”, precisó Latorre.

Asimismo, explicó por qué Pamela, una de las hijas del matrimonio, no voló a Estados Unidos para estar junto a su familia. “No viajó para hacerse cargo del estudio. Es abogada como la mamá y alguien tenía que seguir trabajando”.

El cumpleaños de la hija de Marcelo Frydlewski, al día siguiente de su muerte

Latorre manifestó que Pamela cumplió años este domingo, un día después de la noticia de la muerte de su padre, y sostuvo que la familia está viviendo “una película de terror”. Por su parte, la joven abogada, con ocasión de su cumpleaños, publicó varias fotos en su cuenta de Instagram y las acompañó con unas sentidas palabras.

“Hoy cumplo 34 años y los empiezo sin vos. Que día difícil, acostumbrada a tu llamada que me va a faltar todos los días. También tu abrazo y tu casa llena de música que me preparás siempre para los días como hoy”, recordó.

La hija de Frydlewski acompañó la publicación con varias fotos junto con su padre en distintas etapas de su vida. “El año pasado me hiciste con mamá una tarjeta que decía: ‘¡Vale por lo que vos quieras!’. Lo único que quiero es tenerte a vos, papá. Cómo duele esto. Te extraño mucho”, cerró el mensaje.

Una de las fotos que Pamela Frydlewski publicó el día de su cumpleaños Instagram

En las últimas horas, Rosenfeld compartió una foto de su esposo, con un mensaje en primera persona que simula ser de parte de él. “Gracias por tantos mensajes, por tanto cariño a mi familia y a Ana, mi amor, mi vida, mi todo”, comenzó el texto. “Quiero estar volviendo a casa ya, pero también sé que me espera ocupar otro lugar que no conocía. Físicamente estaré ahí, pero mi alma siempre los cuidará desde donde sea, ya que es Dios quien escribió mi destino”.