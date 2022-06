La fuerte reflexión de Karina Mazzocco sobre la golpiza a Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza: “Le pasó a Fernando Báez Sosa”

Karina Mazzocco se tomó unos minutos en el comienzo de su programa A la tarde (América) para hacer una tajante reflexión sobre la fuerte golpiza que recibió Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, el fin de semana pasado en la puerta de un boliche en Rosario, un hecho de violencia que acabó con la fractura de la mandíbula del joven y requirió una cirugía. La conductora del mencionado ciclo señaló que el caso era “una locura” y aseveró: “Hoy vivimos así. Te c... a palos por cualquier cosa”.

“Me quería tomar un minuto para contarles lo que siento, que es lo que siente la mayoría de la gente”, arrancó Mazzocco a poco de comenzar su programa, y luego añadió: “Tristísima la noticia de la feroz golpiza que recibió Tiziano Gravier Mazza, el hijo de Alejandro Gravier y de Valeria. Tremendo, le fracturaron la mandíbula a un pibe sano, un pibe precioso, deportista, pacífico, ahí en Rosario vemos las imágenes. Lo agarraron y le metieron dos piñas y ahora está esperando ser operado”.

Karina Mazzoco expuso un duro mensaje sobre el ataque al hijo de Valeria Mazza

Luego, la conductora definió lo que había ocurrido como “una tragedia, una locura”, pero aseguró que es algo que “pasa a diario en diferentes ciudades de nuestra amada Argentina”. “Lamentablemente solo algunos casos llegan a la prensa -sentenció-. En este caso se trata de Valeria Mazza, que es una figura muy conocida, entonces se da a conocer la situación que tuvieron que vivir. En otros casos sale porque la víctima no quedó para contarla, como le pasó a Fernando Báez Sosa, que lo agarraron y lo liquidaron a golpes”.

En referencia a este último caso, ocurrido en Villa Gesell, en el verano de 2020, también a la salida de un boliche, Mazzocco señaló: “Cada vez que pienso en la mamá o en el papá de Fernando Báez Sosa se me rompe el corazón. Es una familia que está esperando que pase algo”.

Tiziano Gravier, abanderado de la delegación argentina de los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno, fue brutalmente atacado el fin de semana pasado en Rosario

Con relación a los casos de violencia como el de Tiziano Gravier o Báez Sosa, la conductora señaló: “Esto pasa todos los días”, y luego se refirió a sus sensaciones: “Yo lo que siento en este momento es una profunda tristeza. Y es un sentimiento muy noble, porque la tristeza tiene la dulzura de la aceptación, entonces si queremos transformar algo hay que aceptarlo y es lo que nos toca”.

A continuación, Mazzocco reflexionó, siempre en un tono calmo, pero firme: “Hoy vivimos así. Hoy te c... a palos por ser linda, por ser mujer, por ser travesti, por ser laburante también te cagan a palos para robarte. Te c... a palos por ser concheto, por ser negro, por cualquier cosa. Y muchas veces la gente no queda viva para contarlo”.

“Hay que aceptar para transformar”, apostilló la presentadora y al instante se preguntó: “¿De verdad se estará haciendo lo posible en nuestro país para tener una sociedad un poquito mejor? ¿Se estará haciendo todo lo mejor para tener la mejor educación, para combatir el narcotráfico, para desalentar que los pibes consuman cualquier tipo de falopa? ¿Estaremos ocupándonos de lo verdaderamente importante? Me encantaría que alguien me respondiera alguna de estas preguntas?”.

Uno de los hijos de Valeria Mazza fue brutalmente agredido a la salida de un boliche en Rosario

“Desde ya, todo mi afecto y solidaridad no solamente para la familia de Valeria Mazza, sino para toda la gente que está esperando que se haga justicia con sus casos, que lamentablemente son un montón. Un beso muy grande para Valeria, para Alejandro y para toda la familia”, cerró Mazzocco, antes de comenzar con el desarrollo habitual del programa.

Tiziano Gravier, de 20 años, fue atacado este fin de semana en la puerta de un boliche en la ciudad de Rosario. Un grupo de jóvenes lo golpeó dos veces en el rostro y le fracturó la mandíbula. Antes del brutal ataque, los agresores le gritaron “Tincho” al joven hijo de Valeria Mazza, un apodo utilizado de manera despectiva para criticar a adolescentes y jóvenes, de clase alta.

Gravier, que es un reconocido esquiador de elite -participó de los últimos JJOO de la juventud- deberá ser operado por la lesión provocada en la golpiza.