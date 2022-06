Filtran imágenes de la China Suárez y Rusherking a los besos en un recital

La China Suárez y Rusherking ya no se esconden. Después de confirmar el romance en televisión y a través de las redes sociales, y de compartir sus primeras salidas como novios, la pareja fue filmada infraganti y a los besos en un recital. El cantante y la actriz asistieron al show que dio el venezolano Danny Ocean en el Teatro Vorterix, en pleno barrio porteño de Colegiales. Los fans del artista de reggaetón se sorprendieron con la presencia de los famosos en el VIP y no dudaron en registrar el momento con sus teléfonos celulares.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram @chusmeteando1, que se dedica a compartir todo tipo de contenido relacionado a la farándula. Primero publicaron una historia en donde se puede ver a la China junto a Rusherking disfrutando del concierto.

La China Suárez y Rusherking a los besos en un recital

Se trata de una captura de Twitter de una de las privilegiadas fans que no solo tuvieron la oportunidad de ver a su ídolo, sino que además se toparon con la pareja del momento en el palco. “La China y Rusher en el show de Danny”, celebró la usuaria. “Otra parejita”, agregaron desde la cuenta de Instagram de chimentos.

"Otra parejita", la China Suárez y Rusherking juntos en un recital (Foto: Instagram @chusmeteando1)

Ir a recitales parece ser una de las actividades favoritas de la pareja. La semana pasada asistieron juntos al recital de Emilia Mernes y lo documentaron en sus respectivas redes sociales. Sin embargo, para seguir jugando al misterio, no se etiquetaron mutuamente.

El fin de semana, la China no se quiso perder un momento cumbre en la carrera de su novio y no dudó en ir verlo al Luna Park, en un concierto que tuvo localidades agotadas y en el que Rusherking evitó mencionar a su ex, María Becerra. La actriz fue acompañada de su hija Magnolia, de 4 años, fruto de su relación con el actor chileno Benjamín Vicuña.

Esta vez, la pareja se mostró a solas y muy cariñosa durante el recital. De hecho los usuarios capturaron el momento exacto en que se dieron un apasionado beso. “Pintó chape”, escribieron desde la cuenta de Instagram y compartieron una imagen del momento romántico.

"Pintó chape", el video de la China Suárez y Rusherking a lo besos (Foto: Instagram @chusmeteando1)

La China Suárez y Rusherking, el romance del momento

Las primeras especulaciones que hablaban de un vínculo entre la actriz y el cantante comenzaron a sonar hace varias semanas, cuando ambos empezaron a compartir fotos en sus redes sociales con sutiles detalles que indicaban una aparente cercanía. Sin embargo, las dudas se hicieron a un lado cuando trascendió un video grabado en la fiesta posterior a los Martín Fierro, en el que se los ve a la China y a Rusherking juntos en la pista de baile.

La China Suárez y Rusherking en la fiesta de los Martín Fierro

Luego, Rusherking fue el encargado de confirmar la relación en el programa de Telefe, PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. “Estoy en un momento muy bueno de mi carrera, y eso se acompaña de que estoy muy enamorado y muy bien”, reveló el joven de 22 años.

La China Suárez compartió una foto con Rusherking instagram @sangrejaponesa

“Conocí a alguien con quien de verdad la paso muy bien y hace mucho que no me sentía así, así que estoy disfrutando mucho de ese proceso”, agregó. “¿Qué te enamora de ella?”, quiso saber otra de las invitadas, Cristina Pérez, en alusión a la China. “Cómo es conmigo me enamora mucho”, respondió él. En simultáneo, Suárez subía a sus redes una foto en blanco y negro abrazada a su novio.