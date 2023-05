Rusherking compartió una foto con Marcos Ginocchio tras los rumores de romance con la China Suárez

escuchar

Desde el anuncio oficial sobre su separación de Thomas “Rusherking” Tobar, María Eugenia “la China” Suárez fue vinculada amorosamente con un músico y un empresario. Pero también con Marcos Ginocchio, el flamante ganador de Gran Hermano (Telefe). De allí surgió la información de un violento cruce entre los jóvenes por el “amor” de la actriz. Pero lejos de vivir una rivalidad, prefieren ser compañeros de diversión y se mostraron por primera vez juntos.

“El lunes a la noche Marcos fue a un restaurante muy importante en Martínez, y Rusherking le cruzó el auto. Lo primero que Rusher le dijo a Marcos es ‘No te metas con la China, ¿está claro?’”. Lo insultó de arriba a abajo, hubo muchos gritos y luego Rusher decide irse a toda velocidad por la Avenida Libertador en el auto que le había regalado a la China Suárez”, había relatado el periodista Pedro “Pepe” Ochoa en un TikTok para las redes sociales de LAM (América). Este encuentro se había dado luego que se filtraran imágenes del exhermanito en la misma fiesta que la actriz.

Rusherking negó un enfrentamiento con Marcos (Captura Twitter)

Poco tardó Rusherking en desmentir esta supuesta pelea en la vía pública. “Justo estamos viendo cuando nos juntamos a comer literalmente jajajajaja”, fueron las palabras del trapero en un comentario de Twitter ante la difusión de esta noticia, para negar todo tipo de confrontación. Y como bien lo mencionó, la reunión se llevó a cabo, pero no precisamente para una cena sino para protagonizar uno de los momentos más aplaudidos de la popular fiesta Bresh.

Como bien lo muestra un video que comenzó a circular en las redes sociales, Rusherking junto a Marcos y Nacho Castañares causaron furor al bailar juntos en el escenario principal de la fiesta. Con gran complicidad el trío se ganó la ovación del público, que por supuesto alentó este encuentro público.

Rusherking dijo presente en la fiesta Bresh

Sin embargo, eso no fue lo único que compartieron ya que tal como lo mostraron ambos en sus cuentas de Instagram, debajo del escenario se mantuvieron juntos. “¿Dónde estamos?”, preguntó Rusherking en su publicación, donde se lo ve junto a su colega Facundo “Luckra” Ordoñez, siendo abrazados por Marcos.

Rusherking junto a Marcos y Luckra(Foto Instagram @rusherking)

Por supuesto que estos jóvenes no fueron los únicos invitados estelares a la gran fiesta, sino que la China Suárez también asistió al divertido evento. Por su parte, se mostró en una imagen en Instagram junto a la popular cantante, La Joaqui, en la Bresh. Por el momento, no se supo si los exnovios intercambiaron palabras en el lugar, pero no sería la primera vez que asisten a los mismos lugares tras su separación.

La China y la Joaqui en la Bresh (Foto Instagram @sangrejaponesa)

Tal como ambos lo mencionaron en sus redes sociales, cuando anunciaron su separación, la ruptura se dio en buenos términos. Lo cierto es que los rumores indican que el cantante de 22 años habría sido quién tomó la decisión ponerle fin al noviazgo, tras 10 meses de amor. Una sutil confirmación fue la realizada por la China, que en una respuesta a una seguidora quien se mencionó sorprendida por la ruptura, ella indicó que seguía enamorada.

