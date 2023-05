Martín Liberman criticó a una heladería, lo acusaron de pedir canje y salió al cruce

escuchar

En la últimas horas, Martín Liberman protagonizó un cruce con una heladería, luego de que los mandara al frente en redes sociales porque un pote de helado le vino con poca cantidad, según su criterio. En respuesta, el local respondió con una captura de pantalla de 2022, correspondiente a una conversación en la que el periodista pidió un canje.

A lo largo de su trayectoria profesional, Liberman siempre se caracterizó por no pasar desapercibido y dar de qué hablar en cada una de sus intervenciones. Con sus marcadas opiniones sobre el mundo del fútbol, y especialmente sobre la selección argentina, el periodista fue cuestionado y recibió muchas críticas en redes sociales.

Durante los últimos meses, también se involucró en otro tipo de situaciones que dieron lugar a la polémica y repercusión, como por ejemplo la discusión en Twitter con un investigador del CONICET. En este caso, la plataforma de Elon Musk también fue el escenario de una disputa, pero esta vez con una heladería.

Todo comenzó a partir de una historia que compartió el comunicador en Instagram. Allí, mostró que pidió un cuarto de helado a la cadena de heladerías Lado Bueno y se quejó por cómo le llegó el producto. “¡Si pedís helado en Lado Bueno es muy probable que te venga el pote así! Sinvergüenzas llenen el pote, no estafen a la gente”, escribió junto con una imagen del helado.

La historia de Martín Liberman que generó la discordia con la heladería Captura

La heladería no dejó pasar el tema, sino que respondió con un archivo de una conversación antigua. En Twitter, la cadena fue contundente y expresó que la queja de Liberman tiene que ver con una cuestión personal por no aceptar un pedido de canje: “No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te negás a regalarle el helado te escracha”.

En el tuit, también incluyeron un palito por las críticas que el periodista realizó sobre Lionel Messi por su rendimiento en la selección argentina durante años anteriores. “Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”, reza el final del texto.

El tuit de la heladería y el pedido de canje de Martín Liberman Captura

Dentro del tuit, se adjuntaron dos imágenes. Una de ellas es la captura de pantalla de la mencionada story, mientras que la otra corresponde a una conversación de Instagram de julio de 2022. Allí, se puede observar que el periodista contactó a la heladería con un pedido claro: “Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado”. Luego de no recibir respuestas, días después volvió a insistir y la heladería contestó de forma respetuosa que no realizaban ese “tipo de acciones”.

La publicación en Twitter tuvo mucha repercusión, por lo que Liberman recogió el guante y contó su versión. Después de que su pareja, Ana Laura López, aclarara que la queja fue de ella, el periodista explicó lo sucedido. “Yo reclamé en forma privada. Lo quiero contar porque los chicos de Lado Bueno lo omitieron”, comenzó en un video publicado en Instagram.

La defensa de Martín Liberman luego del escrache de una heladería

Según su testimonio, informó del problema por privado a la heladería y recibió una respuesta tardía en la que le hicieron preguntas sobre el pedido. En esa misma línea, remarcó la antigüedad del chat exhibido: “No crean en todo lo que leen y escuchan, porque yo hace un año les dije si querían hacer algo juntos”. “Ellos tenían la chance de resarcir el error, compensarme o no, darme una explicación o no y no lo hicieron. Como no me respondieron hasta el día de hoy, yo decidí subir la foto del helado”, agregó.

Por último, se refirió al pedido de canje y aclaró que entre esa situación y el día de hoy disfrutó de varios helados de esta heladería: “Me dijeron que no y está perfecto. Después de eso habremos comprado el helado no menos de 20 o 30 veces. Normalmente viene bien. A veces viene medio vacío, pero nunca como esta vez”.

LA NACION