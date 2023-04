escuchar

Semanas atrás y luego de muchos rumores y expectativas sobre cuál sería su futuro, Marcelo Tinelli confirmó que, no solo pasó a formar parte de América tras despedirse de eltrece, sino que volverá a la pantalla chica de la mano de una nueva edición del Bailando.

Entre la decenas de preguntas que provocó dicha confirmación, las principales fueron quiénes bailarán y si habrá personajes de la reciente edición de Gran Hermano (Telefe). Después de que el conductor dejara en claro que tenía intención de convocar algunos hermanitos, en la noche de LAM (América) anunciaron que Walter “Alfa” Santiago es el segundo exparticipante que estará en el concurso.

A finales de marzo, ya firmado el contrato con el canal que pasó a ser “su nueva casa”, Marcelo Tinelli dio algunos detalles sobre cómo será el regreso de uno de los formatos más aclamados de la televisión argentina.

Revelaron que Alfa de Gran Hermano será parte del Bailando y estallaron las redes

En un mano a mano con Ángel de Brito, señaló que deseaba convocar nuevamente a integrantes del “jurado histórico” como Moria Casán, Marcelo Polino, Pampita Ardohain y a quien lo entrevistaba, que el reality contará con 18 parejas y que las mismas estarán compuestas tanto por nombres ya conocidos en el ambiente como por nuevas figuras del mundo del streaming y las redes. Asimismo, habló de su intención de incluir en la lista a ex Gran Hermano como Walter “Alfa” Santiago y Julieta Poggio.

Dicho y hecho, en las últimas horas desde LAM no solo confirmaron que “la One” volverá a integrar el panel de jueces sino que revelaron que el polémico sexagenario será una de las estrellas del concurso. Así, se sumó a Tomás Holder quien, a pesar de haber sido el primero en abandonar la casa, se mantuvo entre los jugadores más populares de la décima edición.

“El segundo confirmado para el Bailando 2023, ayer tuvo su reunión acá a la vuelta con la producción y ya está confirmado para bailar, es Alfa de Gran Hermano”, anunció de Brito en la noche del martes. Y aclaró: “Quedan dos vacantes más para participantes de Gran Hermano”.

La reacción de la audiencia luego de que revelaran que Alfa de Gran Hermano estará en el Bailando

Tras el anuncio, las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar ya que Alfa fue (y es) uno de los jugadores más polarizantes y, por eso, las respuestas de los usuarios de Twitter fueron tan variadas como diversas.

Esta no fue la primera oferta laboral que Alfa consiguió una vez finalizado del programa que lo lanzó a la fama ya que se incorporará como panelista rotativo en A la Barbarossa (Telefe) después de la salida de Gastón Trezeguet.

En cuanto al Bailando, quienes dejaron asentado que desean ser convocados fueron Coti Romero, Camila Lattanzio y Juan Reverdito. En el caso de este último, aseguró que no está atravesando un buen momento económico y que le serviría el trabajo. “Estoy muy complicado, estoy laburando, pero se me complica ¿Sabes qué lindo sería un llamadito? Es una revancha personal que quiero. La verdad que mostré todo lo contrario a lo que soy en la casa y estar en el Bailando sería un golpe anímico espectacular para mi”, expresó. Pero, por el momento, no se conoce qué otros exhermanitos recibirán el tan ansiado llamado.

