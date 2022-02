La furia de Ángel de Brito por la cobertura de la muerte de Gustavo Martínez: “Meten el cuchillo y escarban”

A las 4.15 de la mañana, el encargado del edificio ubicado en la calle Sucre 1949 en el barrio de Belgrano, se comunicó con las autoridades para informar que uno de los propietarios acababa de caer desde uno de los pisos más altos. Poco después se confirmó que se trataba de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos, Felipe y Martita. La cobertura televisiva no se hizo esperar y fue cuestión de minutos para que cada canal tuviese algo para aportar. En medio del dolor y del revuelo que provocó la noticia, Ángel de Brito decidió utilizar sus redes sociales para realizar una dura crítica.

Al llegar al departamento y luego de identificar el cuerpo, la Policía revisó el hogar de Martínez para chequear si la caída estaba vinculada a una pelea o forcejeo con un tercero. Sin embargo, no encontraron nada que indicara que lo empujaron. Por el contrario, descubrieron que la red protectora que recubría la ventana de su habitación estaba cortada y hallaron el cuchillo con el que supuestamente se habría realizado la abertura.

A medida que avanzaba la mañana, más detalles fueron sumados a la investigación y se llegó a la conclusión de que Martínez se había quitado la vida. Horas después, el abogado de Gustavo se comunicó con los medios y respaldó esta versión de la historia. César Carozza, quien además de su representante legar era su amigo, manifestó a la prensa: “Se suicidó”.

Gustavo Martinez con Felipe y Martita Fort https://twitter.com/Gusmartinez9

De esta manera, confirmó lo que ya había insinuado Felipe Fort, quien expresó que su tutor legal atravesaba un duro episodio de depresión. Este estaba causado porque los mellizos están a una semana de cumplir los 18 años y, por ende, la tutela llegaría a su final. “El tema de que los chicos lo había puesto en una situación de inseguridad, de abandono”, dijo Carozza.

Gustavo Martinez junto a Ricardo Fort https://twitter.com/ricarfort

La muerte de Gustavo Martínez se convirtió en el tema más tratado del día y gran parte de la programación televisiva se dedicó casi por completo a informar los avances de la investigación. Esta cobertura intensa fue vista con malos ojos por un grupo de personas, entre las que se destacó Ángel de Brito.

A finales del 2021, el periodista se despidió del exitoso ciclo de eltrece, Los Ángeles de la mañana, y su futuro en la televisión aún es incierto. No obstante, esto no implicó que de Brito se alejara del mundo de la farándula ya que nunca dejó de compartir información relevante a través de sus redes sociales. El caso de Martínez no fue una excepción pero, en esta ocasión, no fueron nuevos datos los que brindó sino un duro descargo sobre como ciertos programas del aire trataron el tema.

El duro descargo de Ángel de Brito por la muerte de Gustavo Martínez Twitter @angeldebritoOk

El duro descargo de Ángel de Brito por la muerte de Gustavo Martínez Twitter @angeldebritoOk

El duro descargo de Ángel de Brito por la muerte de Gustavo Martínez Twitter @angeldebritoOk

Con una serie de duros tuits, denunció el morbo y la falta de tacto de muchos periodistas a la hora de referirse al suicido del ex de Ricardo Fort. Ácido como siempre, sentenció: “Repetir lo que dicen las redes no es periodismo. Los que lo que hacen, ¿no se dan cuenta que lo que ellos mismos postean no es al realidad? ¿No estudiaron?¿No tienen sentido común?”.

Minutos después, recalcó: “Todos los programas, conductores y panelistas (de todo tipo) haciendo el tema con un morbo arrollador. Eso que tanto le critican a los chimenteros. Hoy, meten el cuchillo y escarban hasta el fondo. Sacándose las caretas”.