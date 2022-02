La sorpresiva muerte de Gustavo Martínez: “Lo único que quería era juntarse con Ricardo”

Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort, murió en la madrugada de hoy al caer del balcón de un piso 21 del edificio del barrio de Belgrano en el que vivía. La noticia fue confirmada por la Policía tras recibir un aviso del 911. A primeras horas de la mañana, personalidades de los medios y del espectáculo dedicaron palabras de adiós a quien fue una de las principales figuras en la vida del famoso empresario chocolatero.

“La razón de vivir de Gustavo era la crianza de los chicos (Marta y Felipe)”, destacó Guido Süller, amigo de Ricardo Fort y de Martínez, esta mañana en diálogo con Telefe. “Los crió de una manera ejemplar. Estoy shockeado y muy triste. Lo único que quería era juntarse con Ricardo. Siento que una parte suya murió con Ricardo”.

“El único bueno en toda la historia de Ricardo Fort. Un gran tipo”, expresó a través de Twitter el periodista Jorge Rial al compartir la noticia en las redes sociales, también anunciada por otros colegas como Marcelo Bonelli, Luis Bremer o Leo Arias.

El único bueno en toda la historia de Ricardo Fort. Un gran tipo. https://t.co/h3zGFIxJf8 — JORGE RIAL (@rialjorge) February 16, 2022

La muerte de Gustavo Martínez fue confirmada en la madrugada de este miércoles luego de que el custodio de la garita de seguridad del inmueble de la calle Sucre al 1900 notificara el hecho frente a las autoridades de la Comisaría Vecinal 13 A de la Policía de la Ciudad.

La periodista Nancy Pazos, quien también se había expresado muy sentidamente tras la muerte de Fort, se sumó a quienes despidieron a Martinez en redes sociales. “La muerte de Gustavo Martínez, expareja de Ricardo Fort deja muchos signos de pregunta sin respuesta. Un abrazo inmenso a Martita y a Felipe” publicó esta mañana tras enterarse de la noticia.

#TRISTE La muerte de Gustavo Martínez, expareja de #RicardoFort deja muchos signos de pregunta sin respuesta. Un abrazo inmenso a Martita y a Felipe pic.twitter.com/LYtz4hDNxB — N💚ncy P💚zos (@NANCYPAZOS) February 16, 2022

Según pudo saber LA NACION, uno de los hijos de Fort, Felipe, contó ante los investigadores que hacía días que Martínez se encontraba deprimido porque, decía, tanto él como su hermana melliza Marta “cumplirían la mayoría de edad” en los próximos días. Cuando el empresario mediático falleció en 2013 en un sanatorio privado, fue él, como su pareja, quien quedó a cargo del cuidado de los menores como tutor legal.

Felipe Fort dijo desconocer si Martínez se encontraba bajo algún tratamiento psicológico o psiquiátrico y recordó que su tutor ya había mencionado en alguna oportunidad que quería arrojarse del balcón. De acuerdo a las fuentes consultadas, al momento del hecho tanto Felipe como Marta estaban en el departamento donde vivían junto a su tutor.

Martínez fue pareja del empresario durante casi cuatro años. Fiel compañero y hombre de confianza tanto de Fort como de su familia, se investiga si fue un accidente o si Martínez se arrojó del piso 21 de su departamento de Belgrano, una teoría que suena fuerte en su entorno. “Ricardo es una de las personas que más quise y creo que él también me quiso”, dijo en más de una oportunidad tras la muerte de Fort -de elevado perfil en los medios- un 25 de noviembre de 2013.

Fue él, incluso, quien se encargó de contarles a los chicos que su papá había fallecido. “Voy a Felipe, primero. Lo siento en la cama de mi cuarto y siento a Martita al lado. La llamo a Marisa [la niñera] para que me ayude y le digo a Felipe ‘te tengo que contar algo’. Y me dijo ‘ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció’. Y en ese momento Martita empezó a llorar con Marisa diciendo ‘qué lástima que no hubo tiempo para querernos más’. Fue un momento duro”, narró Martínez en el programa de Mirtha Legrand, donde manifestó que su objetivo era que tanto Marta como Felipe tuvieran “la mejor infancia del mundo”. Decía: “Mi vida son ellos”.