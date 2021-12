La furia de Dani La Chepi contra los que la critican por su cuerpo: “Tengo problemas de los que no hablo”

Dani La Chepi es una persona muy activa en sus redes. Antes de llegar a la televisión, cosechaba un gran éxito que le valio sumar 3.5 millones de seguidores en su perfil de Instagram y acrecentar su figura a nivel nacional. Con buena energía, chistes y humor, conquistó a su público pero siempre dejando un ápice de seriedad para cuando necesitó abordar un tema delicado. Así fue como una mañana, apareció hablando a cámara en sus historias pero sin risas, canjes o avisos sino con un fuerte descargo que terminó con un pedido especial.

La influencer no dio nombres, tampoco precisó muchos detalles. Pero conforme pasaban los videos se iba vislumbrando lo que sucedió. “Tan chiquita y tan flaquita! ¡Qué flaca! Pasame algo de lo que te pasa”, introdujo la conductora. “¡Qué frase que tenemos metida en la cabeza! ¿no? De: ‘Ay ¿Querés que te pase? ¡Pasame!’ Y decís: ‘¿Querés que te pase mis quilombos para estar así?’”, continuó. Todo parecía indicar que había recibido un duro comentario vía mensaje directo.

El duro descargo de Dani La Chepi tras el comentario de una seguidora

Tras esta introducción, agregó: “Hay personas que les pega por comer cuando están ansiosos, con quilombos... como todos. Hay personas que les pega por no comer y ese es mi caso pero ¡Esto no es salud! Estar flaca, así como me ponen: ‘Ay, ojalá yo a los 42 llegue como vos...’. No, ojalá llegue a los 42, es. Viva y con salud y con felicidad ¡No ‘flaca’!”.

Pero tras haber hecho esa aclaración, tuvo que detenerse a hablar sobre las redes sociales y aquello que se muestra a través de ellas. “Debo reconocer que cuando una seguidora me dijo ‘pasame tus problemas’ dije ‘esta flaca ve las historias y dice que estoy de joda’ ¡no! Yo pago en cuotas, esto es en cuotas, como ustedes. Tengo muchos problemas de los cuales no hablo por una cuestión de privacidad mía, de mi hija. Yo no tengo por qué estar contando los problemas”, expresó.

Dani La Chepi salió al cruce de la crítica de una seguidora instagram

Luego, y ya refiriéndose al plano familiar y a una situación que atraviesa desde hace algunos años, continuó: “No muestro fotos de mi papá cuando lo voy a ver al sanatorio destrozado comiendo por una gastro [alimentación por sonda] hace ocho años. No lo hago porque no hay necesidad. Si les puedo contar que estoy triste porque lo fui a ver a mi papá pero hay cosas de las cuales no hablo. Tampoco les cuento por qué laburo todo el tiempo, no tengo por qué decírselos porque es mío”.

De cara al cierre, ya un poco más calmada pero aún con un poco de indignación y enojo, decidió hablar de lo que se muestra en términos generales en redes sociales y les hizo un pedio especial primero a sus seguidores pero que alcanzó a los usuarios de todas las plataformas. “Cuando ven una historia mía o de quien sea, sepan que detrás de eso, no es que es todo mentira, detrás de eso hay una vida igual a la tuya y a veces peor que la tuya”, concluyó.