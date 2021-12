Las causas por las cuales el hijo de Arnold Schwarzenegger no usa el apellido de su papá

Arnold Schwarzenegger tuvo cinco hijos a lo largo de su vida de los cuales cuatro fueron con su exesposa Maria Shriver, pero el último de 24 años de edad fue producto de un romance extramatrimonial con una mujer llamada Mildred Patricia Baena, empleada de su mansión. Ahora, Joseph Baena confesó en una entrevista por qué no usa su apellido paterno.

“Hay algunas variables diferentes y yo estoy enfocado en construirme a mí mismo”, explicó el joven dando a entender que no quiere ser “el hijo de” aunque se parece mucho a Arnold y entre sus pasiones se encuentra el fisicoculturismo. “Quiero decir, mi papá es un semental. Es un hombre de hombres, me gusta pensar en él y lo admiro mucho. Ha influido en muchas cosas: el camino que he tomado con la actuación, con la forma física y con muchas otras cosas que estoy haciendo gracias a él”, afirmó Joseph.

Según fuentes de la revista Hola, Baena no supo que su padre era Arnold Schwarzenegger hasta los catorce años. Su gran parecido físico acabó levantando las sospechas de la que por aquel entonces era mujer del exgobernador de California, Maria Shriver, quien acabó descubriendo la infidelidad.

Joseph es fisiculturista y también se dedica a la actuación. Fuente: Instagram

Luego de esto, la pareja se divorció tras 25 años de matrimonio y cuatro hijos en común: Katherine (31), Patrick (28), Christopher (24) y Christina (23). Sin embargo, lejos de dejar de lado a Joseph o mantenerlo alejado de la opinión pública, Arnold se propuso recuperar el tiempo perdido junto a su hijo, sin saber en aquel aquel momento que ese adolescente heredaría su pasión por el fisicoculturismo y el cine. “¡Estoy tan orgulloso de vos, te quiero! La estás rompiendo en el gimnasio, en tu carrera inmobiliaria y en la actuación. Sé que este será otro año fantástico”, escribió Schwarzenegger junto al posteo que hizo su hijo en redes sociales cuando cumplió 24 años.

Joe suele compartir sus rutinas de ejercicios con sus 330 mil seguidores de su cuenta de Instagram y también sueña con convertirse en un actor famoso. Después de trabajar en tres películas que se estrenarán en 2022, anunció hace unos días que será el protagonista de Lava, un largometraje que está en pleno rodaje en Hawái. Por su parte el actor de 74 años y exgobernador de California, sigue entrenando su cuerpo y participando de causas contra la contaminación ambiental.