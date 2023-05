La furia de Leopoldo Luque, el médico de Maradona, con el cronista de Intrusos

escuchar

Leopoldo Luque, el neurocirujano que fue médico de Diego Armando Maradona en los últimos años de la vida del astro y que se encuentra procesado precisamente por la muerte del exfutbolista, reapareció este lunes en la televisión cuando fue abordado por un cronista de Intrusos (América). El médico se negó a dar declaraciones y estalló de furia contra el periodista, al que solo le dijo una y otra vez la misma frase: “¡No me rompas las pelo...!”.

Luque fue captado por las cámaras del programa de América TV cuando entraba -y cuando se retiraba- de su casa de Temperley, y en ambos momentos mostró hostilidad hacia el periodista Gonzalo Vázquez, que solo buscaba tener alguna declaración suya, ya que es uno de los ocho acusados de homicidio simple con dolo eventual por las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

La furia de Leopoldo Luque, médico de Maradona, con Intrusos

El médico ingresó primero en su auto a su casa, pero circuló luego caminando desde el vehículo hasta la puerta por un jardín que tenía una reja externa. Desde la vereda, entonces, Vázquez intentó comunicarse con él, pero recibió la primera respuesta en tono agresivo: “No me rompas las p... No me rompas las p...”.

“¿Por qué el enojo? Quería preguntarte por el juicio, de 8 a 25 años, ¿algo para decir?”. En silencio, Luque ingresó a su casa.

Luque sale de su casa

En la siguiente escena, el neurocirujano salió de su casa. Esta vez, en moto. “Leopoldo, ¿Cómo estás?”, lo abordó Vázquez, siempre desde la vereda. “No me rompas los h..., flaco, ya te dije que no voy a hablar”, respondió el médico. “Pero un segundo solamente”, insistió el cronista. “Te dije que no, te dije que no”, replicó.

“¿Cómo estás?”, vuelve a intentar un acercamiento el periodista, que de vuelta recibió la misma respuesta: “No me rompas las pelotas”. Luque respondió esto mientras montaba en su moto, pero luego se bajó y volvió a ingresar a su casa, mientras Vázquez le decía: “Viste que (Matías) Morla (abogado de Maradona) dijo que lo mataron (a Maradona), ¿no hay nada que quieras aclarar, decir?”.

Leopoldo Luque se fue en moto y con casco negro de su domicilio sin contestar una sola pregunta del cronista de Intrusos captura américa

Como la respuesta no llegaba, el cronista contextualizó la situación: “Primera imagen de Luque después de mucho tiempo. No lo veíamos hace mucho tiempo y las cámaras de Intrusos lo encontraron saliendo”.

Poco después, Luque salió a la vereda subido a la moto y con un casco negro puesto. Ahí Vázquez se acercó para decirle: “¿Una sola cosa que quieras decir, Leopoldo? ¿Algo que quieras aclarar?”. Y la respuesta del facultativo fue calcada a las anteriores: “No me rompas las p...”. “Estoy haciendo mi trabajo, están procesados por homicidio simple”, dijo el periodista. “Dejá de hinchar las pelotas en mi casa, ¿no se cansan?”, exclamó el médico y luego, otra vez: “¿No se dejan de romper las p... un poquito?”.

Tras esta última declaración, el médico levantó velocidad con su moto y se fue alejando por una calle de Temperley, mientras Vázquez relataba el momento: “Abandona la calle de su casa el médico de Maradona, uno de los procesados por la muerte del astro futbolístico”.

La causa por la muerte de Maradona

Maradona murió a los 60 años en una casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Benavídez, Tigre. En ese inmueble estuvo 15 días. Había llegado a ese domicilio el 11 de noviembre de 2020, después de haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza.

En junio del año pasado el juez de Garantías de Tigre Orlando Díaz resolvió elevar a juicio la causa judicial donde se investigan las circunstancias que rodearon la muerte del astro mundial del fútbol, y allí fue procesado Luque junto con la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz y otras cinco personas, imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. El juicio fue confirmado en abril de este año por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

Leopoldo Luque, médico personal de Diego Maradona, que se tomó la última fotografía pública conocida con el crack tras la operación en la Clínica Olivos

Antes de que el caso sea elevado a juicio, el equipo de fiscales a cargo de la investigación coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, habían presentado el dictamen donde solicitaron que los ocho imputados sean sometidos a juicio oral y público.

“Nos encontramos con certezas y en condiciones de afirmar que las personas que hoy, en este requerimiento se mencionan, han tenido responsabilidad penal en el fallecimiento del señor Diego Armando Maradona, según el grado de provisoriedad que requiere esta etapa procesal”, habían afirmado los representantes del Ministerio Público en su presentación.

El neurocirujano Leopoldo Luque saluda a su llegada a la corte para una audiencia ante los fiscales que investigan la muerte del astro del fútbol Diego Armando Maradona por supuesta negligencia médica, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 28 de junio de 2021. (AP Foto/Gustavo Garello)

Por su parte, la junta médica que estudió para la justicia las circunstancias que llevaron al deceso de Maradona también fue lapidaria para con Luque y el resto de los imputados que trabajaban entonces en la salud del futbolista. Esta junta presentó 13 conclusiones, entre las que se encontraron las siguientes: “El actuar del equipo de salud a cargo que atendía a Diego Armando Maradona fue inadecuado, deficiente y temerario”; “Maradona comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día 25 de noviembre de 2020, es decir, presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado desde las 00.30 horas del día mencionado”; “Fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente”; “El cuidado de enfermería durante la estancia en la casa de Tigre, posterior a la externación de Clínica Olivos, se encuentra plagado de deficiencias e irregularidades”.

Pero la última de las conclusiones es, sin dudas, la más clara y contundente: “El estado de salud del paciente fue abandonado a su suerte”.

