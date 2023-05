Sofía Gala habló sobre el caso de Jey Mammon y generó polémica al recordar una experiencia propia: “No lo sentí como un abuso”

escuchar

El conocimiento público de la denuncia que recibió Juan Martín Rago, conocido artísticamente como Jey Mammon, en 2020 puso sobre la mesa una vez más el delito por abuso sexual contra menores de edad. Lucas Benvenuto apuntó contra el exconductor de La Peña de Morfi y Telefe suspendió su colaboración de manera indeterminada. Tras su regreso a la Argentina, al esperar que la repercusión mediática fuera menor, la situación sigue en agenda y Sofía Gala despertó la polémica al tratar el tema con una experiencia propia: “No lo sentí como un abuso”.

Sofía Gala, la hija de Moria Casán y Mario Castiglione, recordó que salió con un hombre de 40 años cuando ella tenía apenas 15, al ser menor de edad. Consultada por la condena mediática a Jey Mammon tras el conocimiento mediático de la denuncia que Lucas Benvenuto efectuó contra él en 2020 y que fue sobreseída por prescripción de la causa un año después, la actriz suscitó una polémica en las redes sociales al hacer referencia al consentimiento sexual: “Yo no lo sentí como un abuso. Es verdad y, si no, no lo hubiera dicho”, expresó en diálogo con Catalina Dugli en Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad), en declaraciones que fueron consignadas por los medios locales.

En la Argentina, la edad de consentimiento sexual se estipuló en los 13 años, por lo que cualquier relación de este tipo en menores se considera delito de abuso sexual. Por otra parte, entre los 13 y los 16 años, se relegó a la categoría de estupro, es decir, cuando una persona generalmente mayor de edad mantiene relaciones sexuales con una adolescente que consiente la relación, mediante el engaño o el abuso de superioridad sobre ella.

“Solo es importante con qué novio salí”

En la entrevista, la intérprete de Alanis (2017) destacó la repercusión mediática que tuvo su vínculo con el hombre de 40 años en su adolescencia. “Todos pagamos un costo por decir lo que pensamos y lo que nos pasa. Y, cuando lo decís, quedás afuera de un montón de cosas. Quedás catalogada de una determinada manera y, seguramente, pago mucho más de lo que no veo”, advirtió.

Y agregó: “El lado mediático de las cosas siempre va a estar más allá de todo lo que yo pueda hacer. No importa si gano premios, si soy actriz, si hago una carrera; porque siempre hay personas que siguen agarradas a la nena de 13 que se sentaba en el sillón de Susana [Giménez]”. “Muchos no sueltan ese lado amarillo, ese lado mediático, donde solo es importante con qué novio salí, si me llevo bien con mi mamá”, sentenció.

Qué sucedió con Jey Mammon

El exconductor de La Peña de Morfi continúa en el foco mediático luego de la acusación que pesó contra él por abuso sexual de Lucas Benvenuto cuando él era menor de edad y Mammon tenía 32 años. Luego de un pronunciado silencio en los primeros días, el humorista concedió tres entrevistas públicas para aportar su versión sobre el caso y alegó que el joven tendría 16 años, y no 14, cuando mantuvieron una relación.

Así, posteriormente decidió viajar a España para alejarse de la repercusión mediática que sucedió a la noticia y que generó su salida de Telefe, aunque días después regresó a la Argentina.

