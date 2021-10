La furia de Yanina Latorre tras el robo a su hijo Diego: “Inútiles, vayan a trabajar”

Yanina Latorre explotó de indignación en sus redes al contar a su hijo le robaron cuando salió a cenar. La panelista de Los ángeles de la mañana (eltrece) relató que su hijo Diego fue a comer y a la salida del restaurante descubrió que le habían hurtado las patentes del auto. Además de arremeter contra el presidente Alberto Fernández, lanzó en referencia a los ladrones: “Inútiles, vayan a trabajar”.

“Dieguito está acá durmiendo. Ahora hay una nueva modalidad [de robo]”, comenzó a decir Latorre en sus stories de Instagram que fueron replicadas en el sitio de La100. Luego siguió: “El nene salió a comer afuera a un restaurante en Pilar. En el estacionamiento le robaron las dos patentes del auto”.

A su vez, explicó: “Supongo que para hacer un auto mellizo y salir a afanar o algo. Este país es... Esto me trae un quilombo. Ya hicimos la denuncia a la policía”.

Visiblemente enojada, hizo su descargo: “Lo que me jode de estos imbéciles, inútiles que andan robando... Chicos, vayan a laburar, hagan algo...”. Y, a continuación, reveló qué es lo que más le molestaba de la situación: “Ahora yo tengo que hacer todo el trámite de nuevo en el registro del automotor, porque no es que vas y ponés dos patentes”.

La periodista describió el largo trámite burocrático que deberá hacer: “El auto está sin patentes. Se puede circular con la denuncia en la guantera, pero no durante cinco meses. Ahora tengo que hacer un trámite online, llenar un formulario que es el duplicado de patente, pedir un turno e ir con Diego padre, porque está a nombre de los dos, y firmar los dos”.

Yanina Latorre junto a su hijo Diego Instagram @yanilatorre

Cansada y enojada, Latorre arremetió: “¿Cómo puede ser que una persona, como mi hijo, vos, yo, cualquiera, vaya a comer afuera, deje el auto, y les roben las dos patentes? Ya no saben qué afanar hijos de una gran p... vayan a laburar”.

La mediática apuntó directamente contra el presidente Alberto Fernández. “Albertico, hacé algo para esta sociedad. Estoy podrida en serio, ya no saben con qué joderte, esto me trae un quilombo. Primero que no salgan a afanar o matar con las dos patentes [que nos robaron]. Segundo, ¿saben lo que es hacer todo el trámite de nuevo? Porque hoy en día todo es con turnos, hay que empezar online, hay que ir, llevar... perdés un día [en hacer todos los trámites de nuevo]. Y no tengo por qué hacerlo, porque ya lo hice cuando compré el auto”, siguió.

Para terminar su video, Latorre completó: “Bueno, necesitaba descargarme”. Además, se animó a advertir a sus seguidores: “Tengan cuidado dónde estacionan. Ya no sé qué decirles”.