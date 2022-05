Yeyo de Gregorio recordó el día que se quedó sin trabajo y tuvo que tomar una dura decisión

Stefano de Gregorio -quien hoy en día es más conocido como “Yeyito”- apareció por primera vez en la pantalla chica cuando era apenas un niño. Su desenvoltura frente a las cámaras sumada a la picardía que lo caracterizaba fueron suficientes para ubicarlo entre los favoritos de la audiencia y, por muchos años, se dedicó de lleno al mundo del arte. No obstante, tiempo atrás decidió darle un giro a su vida y se instaló en España para probar su suerte en el ambiente del fútbol profesional. Tras su pequeña aventura, regresó a su país natal dispuesto a retomar la vocación actoral que dejó atrás. Así lo comentó en diálogo con Radio Ensamble en donde, a su vez, recordó uno de los momentos más duros de su carrera.

El duro testimonio de Yeyo de Gregorio

Años atrás, logró ganarse el cariño del público y así se transformó en una de las figuras preferidas del momento. Sin embargo, para poder alcanzar ese puesto, primero debió encantar a una persona que fue clave en su crecimiento laboral. Cris Morena -responsable de los programas para adolescentes más exitosos de la televisión argentina como Casi Ángeles, Floricienta y Chiquititas- fue quien le dio el tan necesario primer empujón.

Yeyo, al igual que otras estrellas como Peter Lanzani y Lali Espósito, formó parte de los aclamados elencos y su cara empapeló las habitaciones de miles de adolescentes a lo largo y ancho del país. Él siempre supo que, todo lo que alcanzó, fue gracias a Cris Morena. Por eso, el día que ella lo dejó sin trabajo y con una deuda de 50 mil dólares, la decisión que tuvo que tomar fue aún más difícil.

Stefano de Gregorio comenzó su carrera junto a Cris Morena

“Un momento tremendo fue en el 2010 cuando venía ahorrando, en un sistema de familia de ahorrar para poder comprar la casa de mis papás, y era como mi primer sueño de chico. Cuando llega justo el momento de que casi teníamos toda la plata para comprar la casa Cris me contrata por 5 años más, hasta el 2016″, relató Stefano. Y continuó: “En ese momento me dijo que iba a trabajar todos esos años y que iba a ganar todos esos montos. Entonces firmo y ya me quedo tranquilo y pido una hipoteca de 50 mil dólares para comprar la casa”.

“La pido tranquilo porque sabía que tenía contrato por 5 años más y con lo que iba a ganar la podía pagar. Y, a los días que pido la hipoteca me dan la plata, compro la casa, firmo y estaba en el momento de más felicidad en mi vida cuando pasa una tragedia enorme que es que muere Romina Yan de la noche a la mañana”, expresó.

Romina Yan falleció el 28 de septiembre del 2010 Archivo

Romina Yan, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, murió el 28 de septiembre del 2010 debido a un aneurisma y la noticia sacudió por completo al mundo del espectáculo. Tanto sus colegas como sus familiares se sumieron en una profunda tristeza y, para su madre, marcó un antes y un después en su trabajo. Esto afectó de manera directa la vida de Yeyo.

“Me llamó la mano derecha de Cris para decirme que ella no iba a seguir, que no iba a hacer nada por que estaba devastada y que yo tenía dos caminos a seguir: Hacer juicio o romper los contratos y no hacer nada. La verdad que después de todos los años que había trabajado con Cris Morena y todo lo que me había dado, lo primero que hice fue romper el contrato y decirle que no pasa nada. La cuestión es que yo tenía que levantar 50 mil dólares, sin trabajo de un día para el otro”, recordó.

Finalmente, impulsado por la necesidad, comenzó a hacer apariciones en eventos, se desempeñó como conductor y aceptó cualquier trabajo que le ofrecían. Luego de mucho esfuerzo, pudo sobreponerse al gran obstáculo económico.