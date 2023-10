escuchar

Got Telent Argentina (Telefe) este lunes inició una nueva etapa, la de cuartos de finales, en la que los participantes seleccionados en la primera audición vuelven a presentarse con una nueva performance para ganarse la aprobación del jurado para la próxima ronda. Más allá de las instancias de la competencia, la audiencia se enfocó en un gran cambio que no pasó desapercibido en la pantalla: el llamativo vestuario de uno de los expertos. Y, en este sentido, Abel Pintos se convirtió en el foco de una ola de memes en las redes sociales por su particular outfit.

Un sobrio traje negro con detalles con brillos sobre uno de sus hombros fue el primer look que eligió Abel Pintos para la etapa de audiciones, que se extendió por varias semanas, y al ser un contenido grabado, se lo vio siempre vestido de este modo, lo mismo que ocurrió con el resto de los miembros del jurado, integrado por La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña. Por ello, este lunes la audiencia se sorprendió cuando la cámara enfocó al intérprete de “La Llave” y se lo vio con un look más rockero, conformado por una musculosa negra combinada con un exuberante collar plateado.

Como suele suceder con las situaciones que llaman la atención en la TV, X se volvió el escenario para plasmar divertidos comentarios en torno a la elección del cantante, y no faltaron los ya clásicos memes. La reacción de los usuarios fue variada, aunque mayormente tuvieron una mirada crítica hacia el outfit, posiblemente por tratarse de una combinación de prendas y accesorios poco habitual en el estilo que suele lucir el reconocido cantante arriba y debajo de los escenarios.

Estallaron los memes por el look de Abel Pintos (Captura Twitter)

“Chicos el outfit de Abel Pintos”, escribió un usuario junto a una imagen de Ángel de Brito, en la que se lo ve levantando una paleta con el número cero en el Bailando 2023 (eltrece), en referencia a que le daban un puntaje malo al cantante por su elección. A esta reacción se le sumaron los memes de desaprobación con el reconocido mono de la ficción infantil Okiku Naru Ko, que tiene un gesto de sorpresa negativa. Como así también, el rostro de Messi se utilizó en una captura en l que el astro no puede disimular una reacción de disgusto.

Las reacciones por el look de Abel Pintos fueron diversos (Captura Twitter)

Messi fue utilizado para la reacción ante el look de Abel Pintos (Captura Twitter)

Otras imágenes usadas para ilustrar las diversas opiniones ante el look seleccionado por Abel Pintos fueron las populares de un mono que baja sus lentes para observar mejor lo que ve, y no le gusta. Como así también la del personaje del señor Burns de Los Simpson en la que intenta mostrarte rejuvenecido con un look de adolescente, con el que compararon al cantante de “Once mil”.

Las comparaciones en los memes no faltaron (Captura Twitter)

Por otro lado, los usuarios quisieron encontrar el foco de inspiración de Abel Pintos para conformar su look y las conclusiones fueron desopilantes. El personaje Jerjes I de la película 300: el surgimiento de un imperio, fue uno de los más repetidos, debido al llamativo uso de grandes accesorios del protagonista de la historia. Otros tantos, compararon el collar que utilizó el cantante con el que se volvió un ícono de los 2000 gracias a Lindsay Lohan y su actuación en el film Confesiones de una adolescente.

Estallaron los memes por el look de Abel Pintos (Captura Twitter)

También señalaron que el jurado de Got Talent se inspiró en el reconocido actor Laurence Tureaud, conocido popularmente como Mr. T, cuyo aspecto siempre fue muy llamativo al elegir llevar siempre una gran cantidad de accesorios.

Los usuarios compararon a Abel Pintos con Mister T y con un personaje de la película 300

La reacción por el look de Abel Pintos en redes sociales no lo perdonaron (Captura Twitter)

Finalmente, un usuario más arriesgado comparó el outfit del cantante con una inolvidable escena de Los Simpson en la que el profesor Seymour Skinner se disfraza de Gatúbela, y dejó entrever que Abel intentaba imitarlo.