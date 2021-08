La hermana de Bianca Cherutti fulminó a la producción de La Voz Argentina: “Hubo muchas injusticias”

Bianca Cherutti quedó eliminada de La Voz Argentina (Telefe) en los octavos de final, luego de desatar una polémica tras ser tildada de “acomodada” por ser la hija de Miguel Ángel Cherutti. Su hermana Antonella se mostró furiosa con la producción de programa y la acusó de no haber cuidado a la participante.

La joven cantante de 26 años interpretó “Por lo que reste de vida”, el tema de Thalía que fue escrito por Ricky Montaner, uno de los jurados. No fue su mejor performance en el concurso, pese a su gran talento, y quedó fuera de la competencia.

“Se la habría podido cuidar un poco más”, reclamó Antonella este miércoles en diálogo con Mitre Live. “En las primeras galas, siempre se la presentó como ‘la hija de’ cuando en realidad es Bianca Cherutti la que estaba concursando”, agregó.

Pero esto no fue lo único que le molestó. También apuntó contra la producción por no haber intercedido frente a los ataques virtuales que recibió Bianca. “A raíz de eso, surgieron un montón de cosas en la respuesta de la gente en las redes, los famosos haters. El programa la podría haber cuidado un poco más”.

En torno a la reciente eliminación de su hermana, que ya había participado en el Cantando 2020 junto a su padre, sentenció: “Hubo muchas injusticias, pero no son injusticias sino que están pensadas para ser así, es el rating”.

Esta no es la primera vez que Antonella sale a defender a Bianca en los medios. En julio pasado, manifestó su enojo por las críticas tras el debut de la joven en el programa de Telefe. “Me cuesta mucho no ser honesta y la verdad es que me duele mucho que haya gente tan cruel que tenga el dedo índice para juzgar a alguien que no conoce”, dijo en aquel momento.

En los playoffs del equipo de Ricardo Montaner compitieron Ezequiel Pedraza, Damián Verón, Steffania Úttaro, el dúo de Denis y Axel Ortiz, Jacinta Sandoval y Bianca. Por decisión del intérprete de “Tan enamorados”, pasaron a la siguiente etapa Sandoval, Pedraza, los hermanos Ortiz y Úttaro.

Tras su despedida de La Voz Argentina, Bianca Cherutti se mostró muy agradecida por la experiencia, pero también hizo un descargo por las agresiones que recibió en las redes sociales, y reconoció que no lo pudo manejar como a ella le hubiera gustado.

“¡Solo me queda agradecer! En primer lugar, a cada persona que forma parte de este programa tan inmenso. Empezando por mis compañerxs, cuánto talento tiene este país. Y qué honor compartirlo con ellxs”, comenzó.

Tras una enorme lista de personas a las que les manifestó su gratitud por la oportunidad, Bianca continuó: “Si tengo que aclarar algo más, es que mi llanto no fue de tristeza, fue de emoción. Fueron meses hermosos pero también confieso que un poco difíciles. Nunca quise buscar este tipo de exposición, pero será que todo pasa por algo”.

Luego, confió: “De repente ser tildada como ‘hija de’ se fue un poco de las manos, haciéndose eco, formando una pelota que no pude frenar. O al menos no tengo las energías para ponerme en ese lugar de víctima queriendo que todos me entiendan. No se puede gustar a todo el mundo, pero tampoco se puede juzgar con tal impunidad. Me dolió un poco, pero más me dolió el darme cuenta que estamos llenos de prejuicios en esta sociedad, y se viven momentos de mucha agresividad”.

Finalmente, sostuvo que su intención al participar de La Voz siempre fue mostrar lo que más ama hacer y cerró: “Me voy con la cabeza en alto y sintiéndome mucho más fuerte. La música es mi refugio y siempre me voy a defender cantando. Sé que el tiempo pone las cosas en su lugar”.

