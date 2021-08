La Voz Argentina: Jacinta Sandoval enfrentó los rumores de una violenta pelea con Jessica Amicucci

La tercera edición de La Voz Argentina llegó con varios condimentos nuevos: Lali y el dúo Mau y Ricky ocupando el rol de jurados, la posibilidad de que un participante que quedó fuera de concurso regrese al programa y todos los condimentos que agrega a cualquier show televisivo el hecho de ser realizado en plena pandemia. Sin embargo, el formato es tan sólido que cada noche quienes dan que hablar son sus protagonistas: los cantantes.

Gracias a las audiciones a ciegas, el rasgo distintivo por excelencia del exitoso formato es el talento de los participantes. Esto se debe a que, en un principio, son elegidos o “descartados” por su voz. Sin embargo, con el correr de las instancias, la personalidad y la historia de cada uno de ellos comienza a pesar, tanto para los coaches como para los televidentes.

El furor que causan las presentaciones de los participantes y las reacciones de los coaches en las redes son tan fuertes, que -día a día- el programa, los concursantes y/o los jefes de cada team se convierten en tendencia. Y así, quienes hasta hace un mes y medio eran desconocidos para el gran público, ahora pasaron a ser conocidos. Y la fama, decía un viejo personaje de la televisión de los 80, cuesta.

Jacinta Sandoval sorprendió a todos en su audición a ciegas por su particular estilo para cantar y por su personalidad. Una vez que se hizo conocida, algunos usuarios de Twitter comenzaron a indagar en su vida y aseguraron que, antes de entrar al programa de Telefe, conocía a Stefi Roitman, pareja de Ricky Montaner y host digital de La Voz. La joven bonaerense fue demostrando en cada instancia tener el talento necesario para estar allí, sin embargo, el rumor de que estaba “acomodada” ya había comenzado a rodar.

En la etapa de “los knockouts”, en la que dos miembros de un mismo equipo se miden cuerpo a cuerpo para conservar un lugar en el programa, le tocó enfrentar a Jéssica Amicucci, quien -en un principio- formaba parte del team de Mau y Ricky. En la etapa de “las batallas”, Amicucci se había enfrentado a Esperanza Careri y, tras una lapidaria devolución, mandó al frente a su compañera por no haber querido ensayar. El dúo venezolano terminó eligiendo a Careri, y entonces Montaner la “robó”, por lo que pasó a formar parte de su equipo.

Consciente de que no había quedado bien parada tras el ataque a su compañera (Careri no contestó sus críticas y alegó que la producción le recomendó no ensayar durante los primeros días porque no tenía voz), Amicucci recurrió a las redes para dar su versión de los hechos. “Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió. Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo, canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueño aunque sea por un instante. Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron, nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona”, escribió.

Finalmente, la semana pasada, Jacinta y Jessica se enfrentaron en “los knockouts”, Montaner eligió a Jacinta y, por lo que se vio en el programa, Amicucci se tomó esta vez con calma la decisión.

Sin embargo, al día siguiente, comenzaron a circular rumores que indicaban que, luego de la gala, las dos jóvenes se habrían cruzado fuerte. En Twitter, un usuario compartió la imagen de dos mujeres en plena lucha callejera, con la leyenda: “Jéssica con Jacinta a la salida de La Voz Argentina”. Todo hubiese quedado en allí si no fuera porque otro de los participantes, Nicolás Olmedo, salió a asegurar que aquel enfrentamiento había ocurrido. “Casi literal. Cien por ciento no fake”, escribió, al retuitear aquella imagen. Ese mensaje, fue luego borrado por Olmedo, pero ya era tarde.

Las dos protagonistas de la historia se mantuvieron en silencio, hasta que este sábado, Jacinta decidió contar su versión. En sus historias de Instagram, la joven -que es parte de los seis participantes del team Montaner que pasó a la etapa de los shows en vivo- expresó: “Mientras estoy trabajando, me están llegando links de gente que me pasa ‘noticias’, que no son más que fake news, de que tuvimos un encuentro violento Jessica y yo”.

Jacinta mostró la captura de la charla que mantuvo con su compañera instagram.com/dimejacinta

“Esas son puras boludeces. La verdad es que el tiempo que compartimos, que fue muy cortito, fue hermoso. Ella me dio mucha data sobre música porque es profesora; yo le hablé de sus cejas (Jacinta es estilista), intercambiamos data”, narró, y contó que -”para que se dejen de decir boludeces”- compartiría una captura de su primera charla tras los “knockouts”. En efecto, mostró la captura en la que no se llega a leer con precisión la conversación, pero en la que se aprecian varios corazones.

LA NACION