La hija de Eminem publicó un video y sorprendió por el increíble parecido con su padre

La hija de Eminem, Hailie Jade Scott Mathers, de 25 años, sorprendió a sus seguidores de TikTok con un video en el que mostraba el antes y después de su transformación, con y sin maquillaje. Al verla a cara lavada, los usuarios resaltaron el gran parecido que tiene con el rapero de 48 años.

Hailie nació en diciembre de 1995, fruto de la relación del cantante con Kimberly Anne Scott. Tiene dos hermanas Alaina, de 28 años y Whitney, de 19. En el material que compartió en la red social, se la puede ver al natural, sin maquillaje, con el pelo recogido y un buzo batik. Mientras canta el tema “Vent” del rapero Baby Keem, la joven modelo golpea la pantalla y, de repente, aparece maquillada y peinada. “Weekend vibes” (”Vibraciones de fin de semana”, en español), escribió junto a la filmación.

Hailie Mathers, la hija de Eminem, sorprendió por su increíble parecido al músico

La publicación recibió más de 10.000 likes y recibió cientos de comentarios. Muchos de ellos hacían alusión al gran parecido que tiene la joven con su padre. “Increíble, se parecía a su padre al principio”, escribió uno de sus seguidores, mientras que otro bromeó: “Cuando la hija de Eminem se parece a la hija de Eminem”.

Los usuarios destacaron el gran parecido que hay entre Eminem y su hija Hailie TikTok: @haley

Los tiktokers también destacaron la coincidencia de rasgos entre la modelo y el rapero con frases como: “Em (Eminem) realmente dijo copiar y pegar”. Y hasta le propusieron: “¡Hacé un TikTok con tu papá! ¡Lo necesitamos!”. Sin embargo, no faltaron los usuarios que pidieron no comparar a la influencer con su papá, ya que busca hacer su propio camino.

Hailie Mathers sorprendió a sus seguidores por su gran parecido a su padre, la estrella del rap Eminem Instagram: @hailiejade/ @eminem

Otra situación que llamó la atención fue que Hailie no estuviera escuchando una canción de su padre. Frente a esto, un internauta comentó: “La hija de la leyenda del rap escuchando a otra leyenda del rap”.

Hailie es una de las protegidas de Eminem, hasta tiene su propia canción, que el artista le dedicó en 2002, llamada “Hailie´s Song”. En una de sus estrofas, el tema dice: “Mi niña bebé sigue haciéndose mayor; la veo crecer con orgullo; la gente hace bromas, pero ellos no me entienden; ellos no ven mi verdadero ser”.

Homenaje a Luis Alberto Spinetta

A comienzos de 2020, Eminem sorprendió a sus fans argentinos al estrenar “Stepdad”, una canción basada en un tema de Pescado Rabioso (1973). El artista, que es una de las voces más significativas del hip hop desde hace 20 años, subió sin previo aviso a las plataformas digitales el álbum Music To Be Murdered By.

En el track 12, figuraba el tema llamado “Stepdad” (padrastro) que usa la melodía de “Ámame Peteribí”, la canción final del primer disco del legendario álbum doble conocido como Pescado 2, de Pescado Rabioso, editado originalmente en vinilo en 1973.