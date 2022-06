La historia de Polina Piskova, la participante rusa de La Voz Argentina que vive en Córdoba y cautivó al jurado

Una joven rusa de 26 años sorprendió este martes a los jurados de La Voz Argentina 2022. No solo por su interpretación del tema “Seven Nation Army” de The White Stripes, que hizo que tres coaches dieran vuelta su sillón, sino también por su historia de vida.

Polina Piskova nació en Moscú en 1996. Cuando tenía 13 años sus padres se radicaron en Canadá en busca de un futuro mejor para sus hijas, pero luego, la vida adulta la trajo hasta Córdoba, en la Argentina. “Me mudé con mi familia a Canadá a la edad de 13 años. Mis papás eligieron ese país para darnos a mí y a mi hermana un futuro con más educación. Hoy en día, hablo cuatro idiomas. Fue muy formativo, pero no era tan cálido como había sido mi infancia”, relató la participante en el clip de presentación.

Ahora, con un fluido manejo del español y una sutil tonada cordobesa, la joven se presentó en el certamen y logró que Lali, Montaner y Mau y Ricky la quieran en su equipo.

Polina contó en pocas palabras algo de su historia personal y cómo fue que llegó al país. “Durante la pandemia, fui a México de vacaciones, pero me terminé quedando porque estaba muy cansada del clima frío y de la gente fría. En México encontré ese futuro maravilloso que es la Argentina y sobre todo encontré a mi mejor amiga, Juli, que es de Córdoba. ¡Ya en México tomaba mate! ¡Se los robaba a mis amigos argentinos, que me enseñaron que el mate se comparte!”, contó. Y expresó: “Mi destino me llevo acá [refiriéndose a Córdoba], por la gente y por el amor a la cultura”.

La “rusa cordobesa” -como ella se define- es toda una celebridad en redes sociales, en Instagram cuenta con más de 200 mil seguidores y tiene 750 mil oyentes mensuales en Spotify. En su descripción, se presenta como cantante, compositora y modelo.

“Tomé muchos riesgos en mi vida y en algunos momentos tuve mucho miedo, pero los superé. Ahora estoy acá y quiero ser algo inspirador para la gente, para que sepan que todo se puede lograr”, agregó la cantante.

Sorprendida con sus orígenes, fue Lali quien le pidió a Polina si podía interpretar la estrofa de una canción en ruso. En su turno, Montaner le dijo: “Valoro tu valentía. Eres una extraordinaria cantante y tienes una luz muy especial”. Y luego, no pudo evitar referirse a la guerra que se vive en Ucrania. “Tu país está pasando un momento que está dividiendo la historia. Siento que eres una persona genuina y la música te da el derecho a poder levantar la mano en señal de libertad”.

La concursante le respondió: “Me tocan mucho esas palabras. Sobre todo, siendo una persona del mundo que quiere esa paz. Por eso aprendí idiomas, para entender mejor a la gente de otros países y para transmitir amor. Es muy doloroso lo que pasa en aquel lado del mundo, pero quiero enfocarme en lo bueno que yo puedo entregar”. A la hora de elegir, Polina se inclinó por Mau y Ricky.