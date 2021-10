La impactante confesión de Will Smith: en su nueva serie, reveló que pensó en quitarse la vida

Durante los dos años de pandemia de coronavirus, la vida de Will Smith cambió considerablemente. Adquirió algunos malos hábitos y, según contó en los últimos días, ahora se dedica a ordenar su rutina y recuperar una cotidianidad similar a la que tenía antes de que la cuarentena comenzara. Además, el actor se prepara para el estreno de The Best Shape Of My Life, la serie de YouTube Originals que retrata este particular momento de su carrera y de su intimidad.

Según promete, la producción de la plataforma de streaming lo contará todo sobre la estrella de Hollywood. No se trata de un mero registro de las transformaciones que experimentó su salud física en los últimos años, sino también de un reflejo de su vida emocional y su lucha por equilibrar su salud mental.

En un avance que se difundió recientemente, se pudo saber que la serie tendrá seis partes y mostrará a Smith en distintos contextos: el profesional, el familiar y más. En el tráiler, se ve al actor sentado en un extremo de una mesa conversando con su pareja e hijos y haciendo una fuerte revelación: “Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”.

Esa intrigante frase, sobre la que no se explaya ni da más información en el adelanto de la serie, permite a los fanáticos del actor anticipar que habrá impactantes confesiones sobre situaciones desconocidas hasta ahora. Hacia el final del clip, Smith lee un fragmento emotivo de su nuevo libro. Con lágrimas en los ojos, sostiene: “Lo que llegaste a conocer de Will Smith, el aniquilador de extraterrestres, una enorme estrella de cine, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado diseñado para protegerme a mí mismo, para esconderme yo mismo del mundo. Para esconder al cobarde”.

Las revelaciones del protagonista de Men in Black llegan luego de que trascendiera que perdió los casi diez kilos que aumentó durante el confinamiento por el Covid-19. En mayo de 2021, el actor posó en calzoncillos y una campera deportiva abierta que permitió que se viera su físico de ese entonces. “Voy a ser honesto con todos ustedes”, comenzó a explicar en el posteo. “Estoy en la peor forma de mi vida”, añadió.

La foto de Will Smith que se viralizó en redes Instagram: @willsmith

De todos modos, sus seguidores le dejaron cientos de elogios en los comentarios de Instagram. “Sos Will Smith, podés estar en la forma que vos quieras”, indicó una admiradora. “Estas viviendo tu mejor momento”, añadió otro usuario. “Este es uno de los mejores posteos en la historia de las redes sociales”, sumó un tercero.