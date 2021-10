Will Smith se atrevió a elegir su peor película: “Es una espina que llevo clavada”

Will Smith puede tener ciertas dudas respecto a cuál ha sido la mejor película dentro de su extensa carrera. Sin embargo, el actor tiene muy en claro cuál es la peor, y no dudó en nombrarla y explicar por qué la considera como “una espina” que lleva clavada.

La estrella de El príncipe del rap en Bel Air repasó su filmografía durante un segmento con la revista GQ dentro de una serie de preguntas sobre su vida y su trabajo. Cuando el tema pasó al ranking de películas, no lo tuvo que pensar. Como su mejor obra cinematográfica, Smith nombró un empate entre Hombres de negro y En busca de la felicidad.

“Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas”, señaló el intérprete, quien se encuentra promocionando su próximo estreno, King Richard, biopic de Richard Williams, padre de las tenistas de élite Venus y Serena Williams.

Hombres de negro fue un enorme éxito de taquilla y generó franquicias, mientras que el segundo film, que también cosechó una buena crítica y recaudación, le valió al actor una nominación al Oscar.

Sin embargo, no todas las producciones de las Will Smith ha formado parte han resultado un éxito. Y por eso el intérprete tuvo una respuesta casi igual de inmediata cuando se le preguntó por su peor película.

“¿La peor? No lo sé, Wild Wild West es una espina que llevo clavada. Verme a mí mismo con chaperreras... Es algo que no me gusta”, matizó el actor. La ficción se estrenó en 1999, protagonizada por Smith y Kevin Kline en la piel de dos agentes especiales que tienen la tarea de salvar a los Estados Unidos de los planes de un peculiar científico (Kenneth Branagh), que viaja por las fronteras del salvaje oeste en una araña robótica gigante.

Las lecciones de vida del actor, en una biografía

Will Smith tiene una extensa carrera como estrella en cine y televisión y, a sus 53 años, escribió un libro autobiográfico con todas las lecciones de vida que fue aprendiendo. Desde los 80, durante sus inicios musicales junto a su gran amigo, DJ Jazzy Jeff, hasta alcanzar el éxito en la serie El príncipe del rap en Bel Air, el actor se ha reinventado año tras año.

Si hay algo que caracteriza a Smith es que siempre está en movimiento: por un lado está produciendo la serie documental Best Shape of My Life (“La mejor forma de mi vida”), que se emitirá por su canal de YouTube y tratará sobre los cambios que realizó para recuperar su forma física. En simultáneo, escribió su autobiografía, la primera vez que habla a corazón abierto sobre las experiencias más reveladoras de su vida.

El actor presentó la nueva publicación en colaboración con el escritor Mark Manson. La síntesis que eligieron para promocionarla generó misterio: “Un libro sobre historias y lecciones de vida”.

Will Smith lanzó su autobiografía, cargada de lecciones de vida, y muchos recordaron un aplaudido discurso que dio hace 15 años Instagram @willsmith

Inmediatamente los fanáticos relacionaron esta pista con el discurso que el actor brindó en 2005 durante la entrega de los premios Nickelodeon Kid’s Choice. Smith le habló directamente a la audiencia infantil y adolescente sobre las dos claves que nunca deberían perder de vista: “Las claves para tener éxito en la vida son correr y leer. ¿Por qué correr? Cuando estás corriendo, hay una pequeña persona que te habla y dice que estás muy cansado, que tus pulmones van a estallar, que te duele todo y que no hay forma posible de que puedas continuar”, explicó. Y continuó: “Esa voz que escuchás te dice que abandones. Pero si aprendés cómo derrotar a esa persona cuando estás corriendo, aprenderás a no abandonar cuando las cosas se pongan difíciles en la vida”.

A continuación, el actor agregó: “Cuando era joven aprendí que quien más duro trabaja tiene más posibilidades de lograr lo que se propone y correr siempre me ha ayudado”. Luego argumentó la importancia de la lectura desde la más tierna infancia: “La razón por la que leer es vital está relacionada con todas las personas que han vivido antes que nosotros y que tuvieron que superar problemas a los que debemos enfrentarnos en el día a día”.

“No hay ningún problema nuevo que puedas tener, con tus padres, en la escuela, con un acosador, con cualquier cosa, por el que alguien no haya pasado antes. No hay ningún problema de los más comunes que alguien no haya resuelto y haya dejado reflejado en un libro”, remató.