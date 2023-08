escuchar

Además del furor que trajo la película Barbie, Oppenheimer es otro de los títulos cinematográficos más taquilleros del momento. Y es que la historia detrás del científico que participó en la creación de la bomba atómica captó la atención de muchos. Sin embargo, para las personas que sobrevivieron a los letales bombardeos de Hiroshima y Nagasaki significó una posibilidad poder conocer quién fue la mente detrás de esta creación. Yasuaki Yamashita, de 84 años, y sobreviviente a los estallidos en 1945, dialogó con la prensa mexicana y reflexionó acerca de este film.

Yasuaki Yamashita es uno de los tantos sobrevivientes al ataque de Estados Unidos a Nagasaki con bombas nucleares el 9 de agosto de 1945, los cuales dejaron más de 200 mil víctimas fatales entre esta ciudad y Hiroshima.

Oppenheimer es uno de los títulos cinematográficos más taquilleros del momento (Fuente: Universal Studio)

Tras los ataques, se fue a vivir a México y en los últimos días fue invitado a ver Oppenheimer, la película dirigida por Christopher Nolan que trata la historia del famoso científico que trabajó en el Proyecto Manhattan, lo cual derivó al desarrollo de la bomba atómica.

En diálogo con Universal Pictures México, Yamashita relató cómo fue el día en que bombardearon su ciudad natal. “Ese 9 de agosto de 1945, pasó un vecino y dijo que un avión misterioso estaba sobrevolando el cielo de la ciudad”, introdujo.

Yasuaki Yamashita,sobreviviente de la bomba atómica, habló sobre la película Oppenheimer

Luego agregó: “Entonces, mi madre me dijo: ‘vamos a entrar al refugio debajo de la casa, por si acaso’. Ella toma mi mano y en el momento que entramos a la casa, vino una explosión terrible”. Ya pueden tener una idea de la explosión aquí en la película. Era una luz tremenda. Como si fueran cien mil relámpagos al mismo tiempo”, señaló y explicó que sintió objetos volar sobre ellos hasta que el silencio se apoderó de la ciudad.

Yasuaki Yamashita fue invitado por la compañía encargada de producir esta película y contó el interés que le despertó, en especial, el científico Julius Robert Oppenheimer, retratado por el actor irlandés Cillian Murphy. “Quería conocer su personalidad, lo que había pensado, en qué situación vivía”, señaló.

Luego relató lo que sintió al ver algunas partes de la película. “Estaba temblando realmente por la tristeza, la memoria y el sufrimiento. En la escena de la prueba de la bomba atómica, empecé a sufrir, no podía ver la película. Tuve que taparme los ojos y empecé a llorar”, manifestó, aunque también indicó que valió la pena verla.

“Vale la pena verla, sobre todo, los jóvenes. Ver qué sucedió. Todo el proceso de la bomba atómica hasta su consecuencia. Lo importante de ver esta película es que la gente entienda que jamás puede suceder nuevamente esta tragedia. Si uno se olvida, se puede repetir. Nadie puede sufrir como sufrimos nosotros”, continuó.

“Mucha gente me ha preguntado si odio a los americanos. Sí, odio a Oppenheimer. Jamás he odiado a nadie. No tenía tiempo de estar odiando a nadie, teníamos que sobrevivir, esa era la parte más importante, sobrevivir”, manifestó y en el final de la entrevista concluyó: “No quería estar sufriendo. Quería ir a cualquier parte del mundo para que nadie supiera que yo soy un sobreviviente de la bomba atómica”.

