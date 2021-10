La indignación de Juana Viale con el Senado por la media sanción al Día Nacional del Kimchi: “Es una demencia”

Este sábado nuevamente Juana Viale se puso al frente de La noche de Mirtha (eltrece), en reemplazo de su abuela. Como suele ocurrir en cada programa, previo a presentar a sus invitados, hace algún comentario referido a la actualidad de la Argentina. En este caso la conductora habló de lo que ocurrió días atrás en el Senado, donde le dieron media sanción a una ley para establecer el Día Nacional del Kimchi. Indignada, expresó: “¿Estamos todos locos?”.

“Primero, y antes que nada, quiero felicitar a la Cámara de Senadores que el primer día que sesionó presencialmente, sesiona para que salga la ley del Día Nacional del Kimchi”, expresó la actriz con ironía. Acto seguido, y ya enojada, dijo llevándose el dedo índice a la cabeza: “¿Estamos todos locos? ¿Qué está pasando?”.

Muy molesta, agregó: “Es una demencia y lo tenía que decir porque no lo podía creer”. Mientras ella hablaba, comenzaron a pasar un video en el programa para mostrar la preparación a la cual hacía referencia. “Para casi todos los argentinos que no sabemos lo que es el Kimchi, es un plato nacional coreano... como no hay cosas importantes para sesionar y debatir, lo que se hace por unanimidad es darle media sanción al Día Nacional del Kimchi... Se hacen ridiculeces como estas”.

El 7 de octubre en la Cámara alta, ante la presencia de personal de la embajada de Corea en el país y referentes de la comunidad, los senadores aprobaron con 47 votos afirmativos, por unanimidad, el proyecto para la creación del “Día Nacional del Kimchi en la Argentina”.

El kimchi se usa no solo como acompañamiento del arroz sino como ingrediente para muchos platos LA NACION

“El kimchi es un alimento elaborado a través de un proceso de fermentación, cuyo componente principal es el baechu, una col rizada, conjuntamente con cebolla, ajo, ají picante. En realidad, tiene que ver con la cultura de los coreanos. Es trascendente porque los identifica y hace a su identidad nacional”, explicó la senadora por Misiones Magdalena Solari Quintana en el recinto.

Juana Viale, molesta con los senadores por darle media sanción a la ley por el Día Nacional del Kimchi en la Argentina Instagram @ByCatarain

La noticia generó gran revuelo en las redes sociales y las opiniones estuvieron divididas. Si bien algunos celebraron la llegada de un día destinado al plato de la gastronomía coreana, otros cuestionaron que se le diera prioridad a un proyecto como este.

Juana Viale y un vestido de Gino Bogani que usó una famosa modelo

Luego de hacer su descargo, Juana retomó el rumbo del programa y mostró el look que eligió para la ocasión. Vestida con un diseño de Gino Bogani, sorprendió al contar que se trató de una prenda que usó hace más de 20 años Carolina Peleritti en un desfile en la Facultad de Derecho.

Las medias del vestido diseñado por Gino Bogani causaron impacto en el look e Juana Viale Instagram

Antes de presentar a sus invitados y pasar a la mesa, aprovechó para enviarle un saludo a Mirtha Legrand, que continúa internada luego de que le colocaran dos stents: “Un beso a mi abuelita que me está mirando desde la clínica Mater Dei”. A su vez, le agradeció al personal del centro de salud por el trato y la atención especial hacia la legendaria diva de la televisión.

Acto seguido, les dio la bienvenida en el estudio al exministro del Interior Rogelio Frigerio; el economista Martín Tetaz; el periodista Mariano Yezze y el doctor Fernando Cichero jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Fernández.