El duro comentario de Jorge Lanata sobre Damián Betular, el jurado de Bake Off: “Está hecho pelota”

Jorge Lanata y Damián Betular llevan un buen tiempo compitiendo por el rating. Mientras que el periodista está al aire en eltrece con Periodismo para todos, el pastelero participa de la nueva temporada de Bake Off Argentina en Telefe. Algo de esa rivalidad televisiva parece estar a flor de piel en el conductor que, en las últimas horas, lanzó una inesperada crítica a Betular desde su ciclo radial Lanata sin filtro (Mitre).

Todo comenzó en una charla surgida durante la columna de espectáculos a cargo de Marina Calabró. En su informe del último miércoles, la panelista recorrió las tapas de las revistas argentinas de los últimos días y destacó la portada de Pronto, protagonizada por el chef. “¿Y este quién es?”, preguntó Lanata.

“Siempre que se lo traigo a él, usted me dice: ‘¿Y este quién es?’. Ustéd tiene un problema, una fijación, una negación con este hombre”, respondió Calabró. “¡Ah! Es Damián Betular. ¿Es el de los macarons?”, replicó el conductor con cierto tono burlón.

Damián Betular es chef pastelero del Palacio Duhau y jurado de la nueva edición de Bake Off Argentina

Luego de asentir, la periodista leyó el título de la publicación, que refería al deseo del jurado de Bake Off de ser padre, y el comienzo de la nota: “A los 38 años... ¡38!”, se interrumpió. “Yo no lo quiero tirar abajo de un tren, pero parece de más”, disparó Calabró. “¿38 tiene? Está hecho pelota”, coincidió Lanata, con dureza. “Lo bueno es que en las maldades, Lanata no te deja nunca a gamba”, acotó Marina, provocando risas en el estudio.

El enojo de Damián Betular en Bake Off

El jueves por la noche, el caos se apoderó de Bake Off y Betular estalló contra un pastelero del programa de Telefe por la desorganización a la hora de hacer la preparación del día. Tras “explicarle varias veces” las cosas, y en medio de un ataque de desesperación, el cocinero se enojó con Gino y no dudó en hacérselo saber. “¿Te acordás que te enseñé que lo tenés que sacar del molde para que se te enfríe rápido? ¡Ayer te lo enseñé!”, manifestó el jurado a los gritos. La furia surgió por la insistencia con la que debió recordarle cómo conseguir que los postres se enfriaran más rápido luego de sacarlos del horno y así “ganar” tiempo, un recurso que es por demás escaso en la competencia.

Los comentarios que Betular le hizo a Gino recibieron el respaldo de otra referente del programa: Dolli Irigoyen. La cocinera también se molestó con el concursante que no parecía aplicar los consejos del jurado. “Bueno, vos seguí con la tuya, que así te va a ir”, le dijo.