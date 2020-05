La inesperada confesión de Eduardo Feinmann: "Para los fachos soy un tibio"

"Mi único problema con los kirchneristas es que se enamoraron tanto de los pobres que los multiplicaron", sostuvo Feinmann Fuente: Archivo

7 de mayo de 2020 • 11:07

Esta mañana, Eduardo Feinmann le respondió a un oyente que lo había tildado de "macrista" por "pegarle siempre al kirchnerismo". El conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia) dijo que "los progres me dicen que soy de derecha, y los derecha que soy un vendido", afirmó que es "un tipo complicado" y que lo único que defiende "son los valores que me enseñaron mis padres y abuelos".

"Voy a tratar de resumirlo de esta manera. Los K me dicen opositor, los macristas me dicen kirchnerista, los de izquierda me dicen facho, los fachos me dicen panqueque; los progres me dicen que soy la derecha, los de derecha me dicen que soy un vendido; los vivos, me dicen pelotudo, y los pelotudos me dice que soy un forro, los forros dicen que soy discriminador", desarrolló Feinmann, y continuó: "Para los socialistas soy de derecha, para los de derecha soy K, para los K soy fan de Macri, y para los fanáticos de Macri soy massista. Para los massistas, soy antiperonista, para los antiperonistas soy un facho, y para los fachos soy un tibio".

"Sé que soy un tipo complicado por eso he tenido problemas con todos los gobiernos y me tiene sin cuidado. Lo único que defiendo son lo valores que me enseñaron mis padres y mis abuelos, valores que se han perdido en la República Argentina desde hace añares, ni le cuento con el kirchenismo que usted defiende tanto", argumentó.

"Mi único problema con el kirchnerismo es ese, que fue un gobierno de chorros que saquearon el país, y que se enamoraron tanto de los pobres que los multiplicaron. El gobierno de Macri mató mucho también. Los macristas me decían 'te mandan los sobres los kirchneristas'. Y cuando decía que hacían algo bien, me decían 'te mandó el sobre Marcos Peña'. Paren un poquito", finalizó.