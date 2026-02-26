Ricky Martin en la Argentina: dónde escuchar sus clásicos

El cantante puertorriqueño Ricky Martin anunció su regreso a la Argentina en abril de 2026, un evento que permitirá a sus seguidores disfrutar de sus éxitos de siempre y conocer los adelantos de dos producciones discográficas en las que trabaja actualmente. El artista presentará su tour Ricky Martin Live 2026, el cual incluye nuevas canciones junto a los himnos pop que definen su carrera, en un despliegue artístico de gran envergadura.

¿Dónde escuchar el nuevo álbum y los clásicos de Ricky Martin?

El anuncio confirma la llegada de Ricky Martin a la Argentina a tres años de su última presentación. La productora 6 Pasos informó que el artista comenzará su gira en Montevideo el 7 de abril, continuará el 10 de abril en Asunción. La gran parada en Buenos Aires será el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo.

Este nuevo espectáculo promete una fusión de ritmos latinos y globales e incluye coreografías impactantes y su magnetismo característico. La productora adelantó que el setlist está concebido como un viaje emocional, ya que rpasa lo mejor de su repertorio musical.

El repertorio musical del artista se puede escuchar a través de:

Ricky Martin regresa a la Argentina con su show

Un recorrido musical por su discografía

Los asistentes podrán escuchar tanto los clásicos que lo hicieron famoso a nivel mundial como los temas más recientes. Entre los himnos pop que lo catapultaron a la fama global, el público vibrará con “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “The Cup of Life” y “María”. Los románticos infaltables como “Fuego de noche, nieve de día” también serán parte del repertorio. Los éxitos que hoy dominan las pistas de baile, como “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”, completan la selección.

El show promete un importante despliegue técnico y visual. Incluye iluminación de última generación y visualizers inmersivos que transforman el escenario con cada canción. Una banda en vivo y un cuerpo de siete bailarines acompañan al cantante en una propuesta multisensorial.

El show de Ricky Martin incluye canciones nuevas y hits del pasado Leandro Comisarenco - Gentileza 6 Pasos

Cómo comprar entradas para Ricky Martin

La preventa de entradas será exclusiva para clientes del banco Santander el lunes 2 de marzo a las 12:00, con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés. Agotada esta instancia, se habilitará la venta general con todos los medios de pago, únicamente a través del sitio web de All Access.

Ricky Martin vuelve a la Argentina en abril

El presente artístico y los nuevos proyectos de Ricky

El anuncio del regreso de Ricky Martin llega en un gran momento profesional. Recientemente, el artista fue ovacionado por el público en su participación en el show de mediotiempo del Super Bowl, el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Ricky Martin se sumó para interpretar un fragmento de la canción “Lo que le pasó a Hawaii” y desató una fuerte ovación.

Actualmente, el cantante está trabajando en Brasil, donde compartió una actualización sobre sus próximos planes profesionales a través de una publicación de Instagram. “Esta foto la tomé mientras grabábamos el video de una canción que formará parte de un proyecto en el que estoy revitalizando algunas de mis canciones clásicas, honrando nuestra trayectoria. Saldrá pronto”, expresó Ricky Martin.

La publicación de Ricky Martin en Instagram (Instagram: @ricky_martin)

“Al mismo tiempo, estoy inmerso en un álbum completamente nuevo. Nuevas historias, nuevos sonidos, nueva pasión. Se celebra el pasado. Se construye el futuro. Tengo muchas ganas de que escuchen lo que estamos preparando”, completó el artista. Estos nuevos proyectos discográficos, que incluyen la revitalización de clásicos y material inédito, serán una parte central de su próxima gira. El público argentino tendrá la oportunidad de ser de los primeros en disfrutar estas novedades en vivo.

