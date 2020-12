La inesperada confesión de Mica Viciconte: "Me rapé por Celeste Cid"

La confesión de Mica Viciconte que dejó atónitos a todos en Pampita Online

Las charlas relajadas entre los temas de agenda es moneda corriente en Pampita Online. El ciclo que conduce Carolina Ardohain junto a varias personalidades trae consigo decenas de anécdotas gracias al clima amigable que el programa genera. En este sentido, el panel dialogaba sobre el curioso cabello de Miriam Lanzoni cuando un viejo recuerdo de Mica Viciconte se robó toda la atención.

"Si fuera por mi, me raparía. No tendría problema. Ya me rapé todo el pelo una vez y me quedó re mal. No sabés lo que era", expresó con misterio la modelo y panelista del programa. Sorprendidas las demás por el inesperado comentario, a coro cuestionaron el motivo e indagaron para saber más de aquella anécdota.

"¿Te acordás que estaba Celeste Cid con el pelo bien corto, muy cortito? Uno se cree que es Celeste Cid y bueno... el tema es que me rapé", confesó. "Un horror, un horror. Y me dejé dos mechones rubios encima, no sabés lo que era", terminó por recordar entre risas con el resto del panel.

Celeste Cid tiene un gran historial de cortes de cabello. En una época el pelo súper corto sobre la nuca fue tendencia en ella

Las anécdotas en torno a la peluquería surgieron tras analizar el particular modo en que Miriam Lanzoni cortó su pelo semanas atrás (en una entrevista en LAM aseguró que había sido con un hacha). "Lo había visto en Internet y quería probarlo. Quedó bastante bien porque fue una idea mía, pero el peluquero obviamente me dijo que nunca había cortado así. Le dije: 'Probemos'. Y obviamente no quedó'", reveló por entonces.