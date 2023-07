La inesperada profesión de Guillermo Francella antes de su salto a la fama: “Pensaban que estaba en una cámara oculta”

escuchar

Si hay un actor argentino que no necesita introducción es Guillermo Francella. Después de varias décadas entre los grandes del ambiente del espectáculo nacional, el actor cuenta con un repertorio casi incontable de personajes legendarios, escenas y frases que siguen haciendo reír a la audiencia sin importar el paso de los años. En su haber tiene tanto series como películas que pasaron a la historia, y que van desde la comedia costumbrista típica como Casados con hijos hasta films dignos de un Óscar como El secreto de sus ojos.

Guillermo Francella en un mano a mano con Pablo Sirvén en LA NACION + Cerca Personajes

Sin embargo, mucho antes (o quizás, no tanto) de ser el tan entrañable y reconocible Guillermo Francella, el actor debió ganarse la vida en trabajos alejados de los estudios de grabación, las cámaras y las largas horas de ensayos sobre las tablas. Ahora, durante su paso por el ciclo de entrevistas de LA NACION + Cerca Protagonistas con Pablo Sirvén, recordó entre risas algunas de aquellas actividades.

A comienzos de la década de los 80, Guillermo Francella daba sus primeros pasos como actor y, seis años después de su debut televisivo, hizo su primera película. Después de varios roles menores y algunos largometrajes poco recordados, fue en los noventa cuando empezó a pisar firme y su nombre comenzó a ser relacionado con algunos de los éxitos de la programación diaria.

Guillermo Francella como Pepe Argento en Casados con hijos, uno de sus personajes más recordados Netflix

No obstante, previo a la saga paródica Los extermineitors y al hitazo de La familia Benvenuto, continuó haciendo “trabajos normales” en paralelo a esos proyectos artísticos iniciales. Uno de ellos fue en una inmobiliaria, en donde se desempeñaba junto a su hermano Ricardo y en la cual advirtió que ya se había metido en la casa de los argentinos.

“Trabajé en una inmobiliaria con mi hermano. Se me complicaba hacer las tasaciones, porque la gente me empezó a reconocer y pensaba que era una cámara oculta. Al final elegí vivir de esto, pero era un buen vendedor”, reconoció, entre risas, en el marco de su entrevista con este medio.

En + Cerca Personajes, Guillermo Francella recordó su paso por el mundo del periodismo

Sobre la misma línea, recordó su profesión previa: el periodismo. “El periodismo fue un camino que elegí en su momento para acercarme al espectáculo. Trabajé con Alfredo Serra en la revista Gente. Como no era fácil vivir del teatro, pensé que podía trabajar de periodista. Era muy chico y me recomendó que estudie. Fui al Grafotécnico, el mejor lugar en aquel momento, y cuando me recibí entré a una pasantía de verano, con Samuel ‘Chiche’ Gelblung como director”, detalló.

Pero esa estuvo lejos de ser su única anécdota vinculada a su breve paso en el detrás de escena de los medios ya que, más adelante en la charla, reveló que fue compañero de estudios de Laura Ubfal, una de las especialistas actuales de periodismo de espectáculos y de los sucesos de la farándula.

“Tuve de compañera de periodismo a Laurita Ubfal. También a María Laura Avignolo, que ahora es corresponsal en Londres. Había mucha gente conocida de Clarín, de Radio Mitre. Me recibí de jovencito, con 20 años, mientras estudiaba teatro. En esa época hice una publicidad de una gaseosa, y cuando estaba en la redacción me miraban de reojo. Eran dos mundos diferentes, como que estaban reñidos”, relató.

