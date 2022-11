La insólita pregunta en vivo de Nazarena Vélez a Martina de Gran Hermano: “¿Vos estás medicada?”

escuchar

Este domingo, Martina Stewart se convirtió en la segunda eliminada de la casa de Gran Hermano (Telefe) y su salida, generó polémica tanto por su estrategia junto a Los monitos en el reality, como las denuncias en las redes sociales por su supuesto maltrato ante sus alumnos en un establecimiento educativo. Luego de dos días precipitados para ella, estuvo de invitada en LAM (América) en la que fue sometida a un cuestionario de preguntas y la de Nazarena Vélez llamó la atención.

“No me esperaba tanta repercusión”, introdujo la competidora del reality que tuvo un mano a mano con Ángel de Brito. “Nunca vi un Gran Hermano, entré medio en bo... y bueno, así me fue (...) Entré para jugar, como experiencia. La estrategia no funcionó, que era romper grupos”, se sinceró Stewart, quien también manifestó que estuvo bajo atención psicológica en la casa por pensar mucho en las estrategias.

La insólita pregunta de Nazarena Vélez a Martina en LAM

En la entrevista, Martina aclaró que sus dichos homofóbicos en los castings -que luego se hicieron virales- eran una estrategia para “hacer ruido” y llamar la atención de los productores del programa. “Jamás tuve un problema con una persona bisexual, cuando yo me relaciono con amigos no le pregunto su orientación sexual”, señaló y en cuanto a la bisexualidad explicó: “Me es raro que a una persona le gusten las dos cosas”.

Luego, se refirió a las polémicas denuncias a través de redes sociales que recibió en relación con su rol como profesora de educación física en un colegio privado. “Son todos tuits que, cuando no hay nada legal, no deja de ser un chisme. Se hizo un chisme, se hizo una bola y hay gente que me manda mensajes y me dice ‘yo te saqué por eso’”, indicó Martina y resaltó que no hay ninguna denuncia penal.

Fragmento de la entrevista a Martina de Gran Hermano (LAM)

“Yo soy superestricta, pero de ahí a frases peyorativas no. Lejos de eso. Si hablé el tema de lo estricta con las directoras, pero al ser una profe nueva, cuesta como adaptarse al principio”, explicó y agregó: “De eso a decirme ‘maltratadora de niños’ me parece una banda”.

En varios momentos de la entrevista, Martina se mostró incómoda por la cantidad de acusaciones con las que se encontró al salir del reality. Tras contestarle preguntas a cada una de las panelistas de LAM, Ángel le manifestó que la veía “abatida” y “arruinada” y en ese momento Nazarena Vélez aprovechó y le hizo una insólita consulta: “Yo te iba a decir, ¿vos estás medicada? Te lo digo bien”.

La invitada se lo tomó con humor y respondió: “No, estoy agotada mentalmente”. Ante la respuesta, Yanina Latorre acotó: “Nunca te imaginaste esto. Te hacías la viva adentro, pero nunca imaginaste esto”.

“Yo adentro estaba jugando. El juego era sacar a las personas de su eje e ir rompiendo los grupos, pero no soy una estratega”, concluyó Martina, que aseguró en la entrevista que se siente angustiada con todo lo que se encontró fuera de la casa más importante del país.

LA NACION