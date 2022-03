La insólita revisión que Cinthia Fernández le hizo a Rulo Schijman: “Te juro que encontré uno”

Desde su debut como panelista en Momento D (eltrece), Cinthia Fernández no para de protagonizar divertidos momentos. En esta ocasión, la mediática le hizo una revisión de piojos en vivo a su compañero Darian “Rulo” Schijman y lo que encontró en su cabeza la tomó por sorpresa.

Todo ocurrió cuando Silvia Fernández Barrio le remarcó al cronista que lo había visto acomodarse la melena en reiteradas ocasiones. “Mirá, le pica, se está rascando”, expresó entre risas. En ese instante, la madre de Charo, Bella y Francesa interrumpió: “Con tanto pelo yo creo que si buscás ahí algo encontrás”.

Cinthia Fernández le revisó la cabeza a Rulo Schijman en vivo

Por su parte, el conductor Fabián Doman se mostró estupefacto por la situación pero redobló la apuesta. “Ella debe ser una experta, con tres nenas, me imagino que sabe perfectamente del tema”, le dijo a Cinthia. “Ah, sí, olvídate, tengo en casa un lugar especial con mucha luz, brillan como luciérnagas esas cabezas”, admitió ella. En tanto, Rulo confesó: “Dicen que después de los 30 años no te agarran, pero una vez me picaba y me encontré una liendre”.

Ante las dudas de sus compañeros sobre cómo hace para limpiar su larga cabellera, el cronista explicó que no suele darse duchas que lleven mucho tiempo y que cumple con una rutina estricta desde hace años. “Eso sí, tengo que ponerme mucha crema enjuague y después poco a poco ir revisando”, sostuvo.

Luego de explicar lo que hace para evitar la presencia de los insectos en su cabeza, Barrios notó que Rulo se rascaba la cabeza y con eso despertó la curiosidad de Cinthia. En ese instante, la panelista se levantó de su silla y lo abordó. “¿Yo lo puedo revisar?”, preguntó mientras sus colegas Gabriel Schultz y Sebastián “Pampito” Perelló Aciar se distanciaban del periodista. Con humor, él expresó: “No me discrimen, me dejan por posibles piojos, ni siquiera está confirmado”.

Con la experiencia que se jactó de tener, la bailarina comenzó con la búsqueda de los insectos en la cabeza de Schijman. “Con el espíritu de Chiche Gelblung en el estudio, Cinthia va a revisar a Rulo. Esta es la hora de revisar piojos en los chicos”, comentó el presentador mientras un graph señalaba “le buscamos los piojos a rulo”.

El momento en el que Cinthia Fernández se acercó a revisar la cabeza de su compañero Captura

“¡Ay, te juro por mi vida que te encontré uno! ¿Esto qué es? ¿Estoy loca? ¿Sabes que sí?”, gritó eufórica Cinthia, para luego dirigirse rápidamente hacia la cámara para mostrar lo que encontró. “Imposible, mentira, es amarillista”, se defendió Rulo. “¿Yo estoy loca?”, le preguntó la mediática a Doman mientras le mostraba el hallazgo. “Yo no conozco del tema, enfócalo en cámara y vemos”, agregó por su parte.

En ese instante, la cámara hizo un primer plano en la mano de Cinthia pero apenas se alcanzó a ver un pequeño brillo parecido a una liendre. “¿A ver si suena?”, reiteró y lo dejó en una hoja de papel. En un ida y vuelta que incluyó risas y comentarios insólitos, Doman concluyó: “Esto está pasando en las casas del país, porque esta es la hora de revisar las cabezas después de que fueron al colegio y empiezan las picazones”.