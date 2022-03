El exabrupto de Nancy Pazos en el regreso de LAM y la respuesta de Ángel de Brito: “La echamos por insoportable”

El regreso de LAM a la TV abierta no estuvo exento de polémicas. Como era de esperarse, el desembarco del programa comandado por Ángel de Brito junto a sus angelitas tocó diversos temas candentes, entre ellos, la pelea al aire de Nancy Pazos con Analía Franchín en Flor de equipo, el ciclo de Telefe que conduce todas las mañanas Florencia Peña.

Para obtener su opinión de lo que se vivió en el piso del magazine matutino, el cronista de LAM fue a buscar a Pazos a la salida del canal, pero se generó un momento muy tenso cuando la periodista, quien formó parte de varias temporadas del ciclo de espectáculos, no quiso brindar declaraciones y lanzó una frase que dejó desconcertado al movilero.

Arranque de LAM por la pantalla de America TV

“Ustedes no se merecen que les de una nota. Esto (señalando el micrófono de LAM) es mierda”. “Dijo eso, pero cuando la llamamos volvió varias veces”, contó luego De Brito al aire, enojado al escuchar cómo Pazos había dicho que su paso por LAM había sido tóxico. “Le siguen pasando estas cosas en todos lados, y en el programa [Flor de equipo] le gustan estas cosas, este tipo de debates”, apuntó el conductor en un “palito” a Telefe.

Yanina Latorre criticó a Nancy Pazos en su vuelta a LAM

“Dicen que no quieren esos debates, pero en el fondo les encanta, además quiero decir que Analía y Noe Antonelli fueron grandes compañeras, y que Nancy Pazos da vuelta todo. Nancy no se fue de LAM, nosotros la echamos porque era insoportable y tóxica“, reveló el conductor y sus panelistas históricas recordaron los comentarios polémicos que Pazos les hizo mientras trabajaron juntas.

“Es una mina soberbia que cree tener la razón en todo. Nancy Pazos es nefasta, no resiste ni un archivo“, manifestó a su vez Andrea Taboada, enojadísima por su propia experiencia con ella, mirando a cámara. “Analía se la re bancó”, sumó Yanina Latorre, respecto a la pelea de las dos panelistas en el programa de Telefe.

El enojo de Analía Franchín con Nancy Pazos

Analía Franchín y Nancy Pazos, en un tenso cruce Captura

Todo comenzó con unos dichos de Pazos en Flor de equipo. “La sociedad machista es violadora, ese es el concepto global. La sociedad machista viola por sí misma porque el hombre se siente el dueño del cuerpo de la mujer. El hombre heterosexual está hoy cuatro escalones más arriba”, expresó, y ese mismo día, en diálogo con Intrusos, aludió a la vida personal de Franchín, quien le respondió al aire el martes.

😡 FUERTE CRUCE entre Analía Franchín y Nancy Pazos



💬 "Ser machista es ser violador".



“Me parece que está bueno hoy [en el Día de la Mujer] destacar los logros de las mujeres, y no ponerse la careta del feminismo cuando lo que hacemos en realidad es pregonar el machismo”, comenzó la panelista, para luego poner la lupa sobre las palabras de su compañera de equipo. “Digo esto porque ayer Nancy Pazos manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no. Mi madre que tiene 84 años es una señora mayor y duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz”, explicó.

“Me parece que es machista de tu parte pensar que solo puedo disfrutar de la sexualidad porque mi marido tiene plata, y además discriminatorio por las mujeres que no tienen un marido que tenga plata. Capaz tu experiencia con los hombres no ha sido buena, capaz hay algo que arrastrás o te ha dolido un montón. Mi papá fue un gran señor, mi marido es un hombre hermoso y mis hijos también, y si ser machista es ser violador, entonces vos sos una violadora serial”, agregó.