Cinco razones para no perderte Todas las veces que nos enamoramos, el éxito de Netflix protagonizado por Franco Masini

En el Día de San Valentín se sumó al catálogo de Netflix una serie precisamente para enamorarse. Una historia de amor, conflictos, amistad, sueños y enredos. Si bien ya está disponible hace una semana, aún continua firme en el podio de las más vistas de la plataforma y con una privilegiada ubicación. ¿Cuál es? Todas las veces que nos enamoramos, la producción española protagonizada por el actor argentino Franco Masini.

La serie sigue a Irene (Georgina Amorós), una aspirante a directora de cine que llega a Madrid y ve en Julio (Masini) a su protagonista ideal. Pronto, su relación no será solo estrictamente profesional, puesto que el amor no tardará en surgir, aunque será difícil de manejar. Romances, peleas, idas y vueltas en una historia que hará que el espectador no pueda despegar los ojos de la pantalla. A continuación te contamos las cinco razones para no perderte Todas las veces que nos enamoramos.

1. Es una producción española protagonizada por un argentino

Durante los últimos años, los actores argentinos comenzaron a pisar fuerte en las producciones españolas de Netflix. Desde Rodrigo De la Serna en La casa de papel, hasta Valentina Zenere en Élite y Lali Espósito en Sky Rojo. Todos lograron destacarse con sus actuaciones y ganar popularidad en el Viejo Continente. Ahora se sumó a la lista Franco Masini.

Todas las veces que nos enamoramos, la nueva serie de Netflix

Con un amplio currículum que va desde cine hasta televisión en éxitos como Esperanza mía y teatro, con su reciente participación en Regreso en Patagonia, el joven de 24 años dio un gran salto en su carrera y llegó a España como coprotagoniza de una serie junto a Georgina Amorós. Allí, él interpreta a Julio y ella a Irene, un actor y una directora de cine que vivirán un intenso e intrincado romance.

2. Está pensada para un público adolescente

Si bien la producción es apta para mayores de 16 años y también pueden verla los adultos, lo cierto es que suele ser una de las elecciones más frecuentes para el público adolescente y el tipo de temática que suelen agregar a su lista de títulos. La historia tiene varios condimentos, desde noviazgos, hasta infidelidades, amistad, trabajo y los dilemas en las relaciones, entre seguir con algo que no funciona, pero atrae, o soltarlo y seguir adelante.

Todas las veces que nos enamoramos, se remonta a 2003 cuando Irene llega a Madrid con el ferviente deseo de ser directora de cine. Allí conoce a Julio, quien además de protagonizar sus producciones será su amor cuando las cámaras se apaguen. A su vez, la serie se traslada al presente, en un recorrido por su apasionada y compleja relación.

Franco Masini y Georgina Amorós como Julio e Irene en la nueva producción española de Netflix Instagram @chenetflix

3. Es del creador de Élite

Si hay una producción española que supo impactar en el público joven, esa sin dudas fue Élite. La historia de los alumnos de Las Encinas que se estrenó en 2018 con Miguel Bernardeau, Ester Expósito, Arón Piper y Danna Paola como los protagonistas de las primeras entregas, causó furor y ya se lanzaron seis temporadas.

Georgina Amorós reconocida por su personaje de Cayetana en Élite, interpreta a Irene en Todas las veces que nos enamoramos Instagram @chenetflix

El ideólogo de dicha serie es Carlos Montero, quien también creó, guionó y dirigió otro éxito de la plataforma, El desorden que dejas. Ahora sumó Todas las veces que nos enamoramos a su lista de títulos. Otro dato interesante para los fanáticos es que la nueva serie tiene a Georgina Amorós como protagonista femenina, la actriz que le dio vida a Cayetana entre la segunda y la quinta temporada de Élite.

4. Tiene 8 capítulos

Hay algunos suscriptores son fanáticos de las series largas y con varias temporadas, como por ejemplo The Crown, Breaking Bad y The Office -todas actualmente disponibles en Netflix- entre tantas otra. Sin embargo, también están aquellos que optan por miniseries con pocos capítulos como La chica de nieve o Sangre, sexo y realeza.

Lo cierto es que, en el último tiempo, las producciones cortas de 10 capítulos o menos se posicionaron pisaron fuerte dentro de la plataforma y la creación de Carlos Montero integra este grupo. Es ideal para maratonear, puesto que consta de ocho capítulos con una duración de entre 40 y 50 minutos.

5. Es una de las series más vistas de Netflix

Uno de los factores decisivos a la hora de elegir qué mirar, suelen ser las tendencias. Netflix ofrece dos listas, una con las 10 películas más populares en la Argentina y otra con las series. A tan solo unas horas de su estreno, la producción que protagoniza Franco Masini escaló al primer puesto y lo cierto es que, cuando algún título llega a esa posición, no pasa inadvertido por los suscriptores.

Todas las veces que nos enamoramos tiene 8 capítulos y se puede ver en Netflix Instagram @chenetflix

A una semana de su lanzamiento, la serie aún se mantiene en un cómodo lugar dentro del ránking. Actualmente, ocupa el segundo puesto, solo detrás de División Palermo, una producción argentina que estrenó el 17 de febrero.

