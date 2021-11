Mal momento: L-Gante se descompensó en Bolivia y debió ser asistido

De gira por Bolivia, L-Gante volvió a ser noticia. Es que, tras llegar al aeropuerto de Oruro y descubrir a un gran grupo de fanáticos, el vocalista comenzó a sentir el impacto de la altura en su cuerpo y debió ser asistido para poder dar su show. “Oxígeno 420 pa’ los negros”, escribió el artista en su cuenta de Instagram.

En las últimas horas, L-Gante se mostró sumamente emocionado en sus redes sociales. ¿La razón? Al llegar a Bolivia descubrió que sus admiradores lo estaba esperando, con lo que el cantante entendió que su fama ya excede las fronteras argentinas. “Mirá como me reciben acá”, sostuvo en uno de los videos que compartió en sus Instagram Stories.

La ciudad de Oruro, en Bolivia, se encuentra a unos 3700 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que muchos visitantes pueden llegar a experimentar algún tipo de malestar, como dificultad para respirar o mareos. Eso fue exactamente lo que le pasó al intérprete argentino, que a poco de llegado al país y en el marco de una ambiciosa gira que lo llevará por varias ciudades, debió ser atendido por médicos. En una historia que publicó recientemente, se lo vio conectado a un tubo de oxígeno, intentando sentirse mejor para continuar con su agenda de shows.

L-Gante se descompensó por la altura en Bolivia y debió recibir atención médica

Las duras críticas de Enrique Pinti a L-Gante

Este miércoles, en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen de Radio Mitre, Enrique Pinti habló del furor que genera L-Gante y provocó la indignación de los usuarios en las redes sociales. El actor y dramaturgo se refirió con cierto desdén a la repentina fama del cantante: calificó a Elián Valenzuela de “grasa” y puso en duda su capacidad artística.

“La verdad que yo no le veo mucho talento”, dijo sobre L-Gante. “Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo o a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”, sostuvo en el ciclo Mitre Live.

Y agregó: “Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta... Había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”. A pesar de estas declaraciones, destacó que “hay que tener respeto por esa gente, porque de alguna manera está haciendo fama” y aclaró: “A mí no me llega, pero de todas maneras yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”.