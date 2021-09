La jugada foto de Billie Eilish que le costó 100.000 seguidores en las redes sociales

Billie Eilish denunció que 100.000 seguidores dejaron de seguirla en su cuenta de Instagram luego de que publicara una fotografía vistiendo un corset. “La gente le tiene miedo al busto grande”, aseguró la cantante de 19 años.

La joven siempre tuvo una marca registrada. Era conocida por llevar un icónico verde en las raíces con las puntas negras y llevar ropa oversize, pero hace unos meses, decidió comenzó a cambiar su clásico estilo. Se tiñó el pelo, comenzó a lucir una cabellera rubia luminosa y empezó a posar con atuendos más ajustados y experimentales.

Sin embargo, muchos de sus seguidores no aceptaron la transformación y se lo hicieron saber. “La gente se aferra a los recuerdos y tiene un apego. Pero es muy deshumanizante”, dijo Billie este jueves en una entrevista a la revista Elle. Asimismo, respecto del “rechazo” que sintieron sus fanáticos al verla con una “nueva apariencia”, la artista reveló: “Perdí 100.000 seguidores, solo por el busto. La gente le tiene miedo a un busto grande”.

Las fotos del corset Instagram @billieeilish

Las imágenes en cuestión fueron publicadas por la joven en julio pasado. Se trata de fotografías tomadas desde un ángulo bajo en las que ve a Billie con un corset de la marca Miaou con una estampa con tomates en donde también se leía la palabra “Tomate”.

Si bien la imagen fue celebrada por muchos internautas, algunos haters le escribieron que la publicación les daba “vergüenza ajena” y que la industria de la música la había cambiado.

Billie está en el mundo del espectáculo desde muy joven y cada una de sus elecciones es analizada minuciosamente en las redes. Aunque no tenga intenciones de ser juzgada o de mandar un mensaje con su ropa o su pelo, sabe que así será.

“El otro día decidí ponerme una camiseta sin mangas. Ni siquiera era una camisa provocativa. Pero sé que la gente va a decir: ‘Se viste sexy y está tratando de hacer una declaración’. Y la verdad que no, no estoy tratando de hacer eso. Hace 500 grados y solo quiero usar una camiseta sin mangas‘”, contó la joven.

Las acusaciones

En mayo pasado, la artista posó para la tapa de la revista Vogue UK. En esa ocasión, la joven decidió usar un conjunto de lencería, zapatos de taco alto y lucir un nuevo color de pelo y se refirió a la relación de las mujeres con su cuerpo.

Billie Eilish sorprendió con su nuevo look Vogue

“Se trata de lo que te hace sentir bien. Si querés operarte, operate. Si querés ponerte un vestido que alguien piensa que te hace ver gigante, a la mierda, si sentís que te ves bien, te ves bien”. Como si hubiese podido anticiparse a las críticas que recibió, agregó: “De repente sos una hipócrita si querés mostrar tu piel, te convertís automáticamente en una p... Si lo soy, entonces estoy orgullosa. Yo y todas las chicas somos p..., y a la mierda. Démosle la vuelta y convirtámoslo en un factor de poder. Mostrar tu cuerpo o no hacerlo no debería ser razón para que no te respeten”.

A pesar del fuerte mensaje que buscó dar la artista, las críticas no tardaron en llegar. Incluso, el diario Daily Mail la acusó de “venderse” y de cambiar su discurso respecto de la relación con su cuerpo y la forma de mostrarlo. El artículo estaba titulado: “Prueba de que el dinero puede hacerte cambiar tus valores y venderte: fanáticos de Billie Eilish se sorprenden al ver que la cantante cambió la ropa holgada por lencería a pesar de prometer que escondería su cuerpo”.

Pese de las críticas, varias voces se alzaron para defender a Billie. “Lo arreglo por vos”, escribió la periodista británica y activista feminista Emily Clarkson, en una imagen que se volvió viral y que la propia Billie compartió en sus Instagram Stories. En la captura del titular de Daily Mail, Clarkson sostiene que, en realidad, la producción de Vogue UK es “Prueba de que las mujeres pueden cambiar su opinión y reclamar autonomía sobre sus cuerpos”. Además, apunta que, en lugar de haber “roto una promesa”, Eilish simplemente formó una nueva opinión, distinta de las que expresó siendo una adolescente.

"Lo arreglo por vos": Billie Eilish compartió una imagen para responder a las críticas del diario Daily Mail Instagram Emily Clarkson

“Escondió su cuerpo durante años porque no quería que la sexualizaran”, escribió Clarkson en la publicación que compartió la cantante. “Ella tomó esta decisión cuando era niña. Porque sabía cómo pueden ser los adultos. Estas decisiones son las que todas hemos tomado: ‘¡Las polleras de la escuela no deben ser demasiado cortas o distraerán a los niños!’. Ella llegó a esos extremos porque tenía que hacerlo”, sostuvo.