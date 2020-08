El diseñador cordobés Santiago Artemis generó polémica entre sus compañeros de Corte y confección por sus picantes declaraciones

Tras el repudio por sus desafortunados dichos discriminatorios en Corte y confección, el programa en el que oficia de jurado de moda, el diseñador Santiago Artemis eligió el silencio. Días atrás, se refirió al público de Xuxa con una frase desafortunada: "El mensaje que daba era para chicos discapacitados, gente normal, de todo", expresó.

Rozando el tema, la conductora Andra Pollitti hizo referencia a lo "picante" que resultan algunas de sus declaraciones y al hablar de sus vivos en Instagram, la conductora deslizó: "Bueno, ya sabemos como son tus vivos en la redes, Santi. Picantes".

Tras los mensajes en redes sociales y el revuelo que generó su comentario discriminatorio, el diseñador optó por no decir nada al respecto. En sus stories y vivos de Instagram eligió no tocar el tema. "Allá arriba estoy, como mi ego", manifestó en el programa de hoy al referirse a un falsus con un participante, donde al querer decir "soy tu fan", dijo "sos mi fan".

En el último mes, Artemis fue acusado de gordofóbico al referirse a Jimena Barón en un vivo de Instagram junto a Lizardo Ponce como "la gorda esa". En el mismo diálogo, sostuvo: "Que no se venga a hacer la flaca". Ponce le pidió que se disculpara por lo que dijo, ante lo que Artemis intentó retrucar: "Bueno, pero es lo que vos pensabas, tampoco nos hagamos la víctima". No obstante, el joven mediático cordobés mantuvo su postura y le reiteró que estaba en desacuerdo. Para ponerle fin al exabrupto, el diseñador explicó: "A veces, en el fervor del momento y de querer divertirlos a ustedes, podemos decir algo que no suene bien, pero no es con la intención de herir a nadie".