El diseñador, jurado del programa, protagonizó un incómodo momento al aire

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 15:32

En el último programa de Corte y confección, la producción planteó un desafío para los diseñadores que la tuvo a Xuxa como musa inspiradora. Santiago Artemis, declarado fan de la reina de los bajitos y miembro del jurado, reflexionó sobre el alcance de la diva en una frase que causó revuelo por su carga discriminatoria: "El mensaje que daba era para chicos discapacitados, gente normal, de todo", expresó.

En la misma línea, el diseñador sostuvo: "No había problemas con nada, igualdad absoluta, gay, no gay". Intentando desviar la atención del polémico comentario, la conductora del ciclo, Andrea Polliti, agregó: "Tenía todo ese mensaje tan positivo de que si querés, podés". Para concluir, Artemis afirmó: "Ella tenía su frase: 'Querer, poder y conseguir', era como un lema".

Tras el incómodo intercambio, se revivió el encuentro del diseñador con Xuxa en Brasil el año pasado, cuando compartió un día con ella en su casa y le llevó un vestido para una producción de fotos. El material pertenece a la docuserie emitida por Netflix, titulada No hay tiempo para la vergüenza, donde se muestra la vida íntima y laboral de Artemis.

Santiago Artemis con Xuxa, cuando la visitó en Brasil para su serie en Netflix Crédito: El Trece

No es la primera vez que hace declaraciones discriminatorias. Hace menos de un año, el colectivo LGBTIQ+ repudió una frase en tono de burla de uno de los episodios de su serie, que fue caracterizada como transfóbica y ofensiva hacia las identidades travestis y transexuales: "Me llego a caer en tacos y soy un trava de Once". El comentario fue ampliamente criticado en redes sociales y desde el activismo, por lo que el diseñador finalmente pidió disculpas.

Recientemente, también fue acusado de gordofóbico al referirse a Jimena Barón en un vivo de Instagram junto a Lizardo Ponce como "la gorda esa". En el mismo diálogo, sostuvo: "Que no se venga a hacer la flaca". Ponce le pidió que se disculpara por lo que dijo, ante lo que Artemis intentó retrucar: "Bueno, pero es lo que vos pensabas, tampoco nos hagamos la víctima". No obstante, el joven mediático cordobés mantuvo su postura y le reiteró que estaba en desacuerdo. Para ponerle fin al exabrupto, el diseñador explicó: "A veces, en el fervor del momento y de querer divertirlos a ustedes, podemos decir algo que no suene bien, pero no es con la intención de herir a nadie".