Asegura que tiene 25 personalidades diferentes y revela lo que ve cuando se mira al espejo

Vivir con trastorno de identidad disociativo (TID) implica, para Bo Hooper, una cotidianeidad marcada por la fragmentación de la propia identidad. A sus 19 años, tras un diagnóstico médico que definió el origen de sus lapsos de memoria y sus dificultades con el manejo del tiempo, Hooper comenzó a visibilizar una realidad en la que conviven entre 20 y 30 personalidades distintas dentro de un mismo cuerpo. Durante su visita al medio británico LADbible, al menos diez de estos alter egos se manifiestan con mayor recurrencia, cada uno con sus propios rasgos, edades, acentos y hasta caligrafía particular.

El TID, anteriormente clasificado como trastorno de personalidad múltiple, se manifiesta cuando una persona experimenta cambios intensos en su identidad, los cuales pueden implicar pensamientos y comportamientos diferenciados, tal como explica la organización Mind. Para Hooper, el proceso de cambio entre una personalidad y otra resulta sumamente complejo. “Es algo así como quedarse dormida”, describió la joven en el episodio de Honesty Box de YouTube.

Para Bo Hooper no es un simple cambio de apariencia, sino que tiene el trastorno de identidad disociativo LADbible

La sensación de pérdida de conciencia se asemeja a un desvanecimiento, pero con la particularidad de recuperar la lucidez en situaciones inesperadas. “Es muy chocante volver, sobre todo si se han desvestido, maquillado o algo parecido. Es chocante volver y de repente llevar otra cosa puesta”, añadió la joven respecto a la confusión que le genera la transición entre sus estados.

Uno de los aspectos más intrigantes de este cuadro es el fenómeno del reflejo en el espejo. Hooper admite que, si bien ella no puede recordar qué ven todos sus alter egos, documentó mediante grabaciones cómo perciben su imagen corporal. Existe, por ejemplo, una personalidad identificada como Layla, de seis años de edad, quien experimenta un profundo temor al reconocer atributos adultos en el espejo. “Le cuesta aceptar que soy una adulta. Se mira al espejo, ve que tenemos pecho, curvas, que somos más altas y todo eso. Y sigue pensando que es una niña de seis años y eso la asusta”, detalló Hooper. Esta desconexión obliga a la joven a utilizar prendas de talles exageradamente grandes para que la menor se sienta cómoda con su entorno.

Bo Hooper mostró algunas de sus personalidades en la entrevista LADbible

La convivencia en un mismo cuerpo presenta conflictos adicionales, especialmente cuando los alter egos poseen visiones del mundo radicalmente opuestas. Hooper ejemplifica esta tensión con una personalidad que rechaza el uso de piercings, tatuajes y tinturas de pelo. “A ella le molesta bastante tener que compartir cuerpo porque no es así como ella querría presentarse”, explica, con lo que señaló la frustración que le genera a esa identidad específica habitar una piel con tinta permanente. Asimismo, menciona la existencia de una personalidad “perseguidora” que, impulsada por miedos y traumas internos, intentó causarle daño físico en repetidas ocasiones.

Frente al estigma que rodea a este diagnóstico, Hooper insiste en la necesidad de combatir las ideas erróneas que presentan a quienes padecen TID como individuos violentos. “Creo que el mayor problema es que creen que somos asesinos, que vamos a hacer daño”, lamentó, al tiempo que cuestionó la tendencia en redes sociales a banalizar la condición como una moda pasajera. Para Hooper, cuyo diagnóstico es previo al auge de TikTok, el camino hacia la estabilidad requiere terapia especializada, ya que entiende el trastorno como una consecuencia directa de experiencias traumáticas severas, a menudo vinculadas con el estrés postraumático.