La miniserie de suspenso político que es todo un suceso en Netflix

Entre el amplio contenido que ofrece Netflix, las producciones de suspenso son las que lideran el ranking de lo más visto por los suscriptores. Sin embargo, hay una que tiene un condimento especial: ya que combina intriga con conflictos y luchas de poder en un contexto político. Rehén aterrizó hace poco en el gigante del streaming y ya es todo un suceso.

Rehén se posicionó como una de las más vistas de Netflix (Foto: Netflix)

La miniserie de cinco episodios, dirigida por Matt Charman, muestra cómo una cumbre bilateral se convierte en un terreno de tensiones extremas entre Reino Unido y Francia. Abigail Dalton -interpretada por Suranne Jones-, primera ministra británica, y Vivienne Toussaint -personificada por Julie Delpy-, presidenta francesa, deben enfrentar un secuestro y un ultimátum que amenazan sus carreras y la estabilidad de sus países.

Suranne Jones interpreta a la primera ministra británica (Foto: Netflix)

“Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible”, dice la sinopsis oficial con la que la N roja invita a darle play.

“Una serie de Netflix excepcional que no decepciona a nadie. Un buen atracón para los espectadores a los que les gustan los thrillers ligeros, entretenidos y algo vacuos”; “Para disfrutar de la serie, hay que dejar de lado la desconfianza... Pero si estás dispuesto a hacerlo, la disfrutarás. Perversamente, su absurdo es lo que la hace tan absurdamente entretenida” y “Un relato trepidante, apasionante y absorbente que también consigue dar dos grandes papeles a dos mujeres de cierta edad y luego las deja seguir adelante como personajes y no como símbolos”, son algunos de los comentarios que especialistas publicaron en el sitio español FilmAffinity.

Tres títulos similares para ver en Netflix

1. Borgen (2010)

Una serie que detalla las interioridades de la política danesa a través de Birgitte Nyborg, quien se convierte en la primera mujer en llegar al cargo de Primer Ministro de Dinamarca mostrando la lucha por el poder político y sus consecuencias. Duración: tres temporadas. Ver Borgen.

2. Sucesor designado (2016)

Tom Kirkman, un miembro poco relevante del gabinete presidencial de los EE. UU., es designado presidente después de que un ataque terrorista asesine a todos los que estaban por encima de él en la Casa Blanca. Tom tendrá que gobernar sin preparación. Duración: tres temporadas. Ver Sucesor designado.

3. La diplomática (2023)

En medio de una crisis internacional, una diplomática hace malabares con su nuevo trabajo de alto nivel como embajadora en el Reino Unido y su turbulento matrimonio con una estrella política. Duración: dos temporadas. Ver La diplomática.