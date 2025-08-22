Qué veo en Netflix: las mejores película y series para ver este fin de semana del 23 y 24 de agosto

Se acerca el fin de semana y la lista de lo que planeamos hacer ocupa el primer lugar. Desde salidas con amigos o familia, hasta una caminata o paseo en auto, moto o bicicleta; eso que esperamos hacer sin estar pendientes de las agujas del reloj. Entre esos planes, también hay uno que muchos disfrutan: deleitarse con el contenido de Netflix.

Las cinco mejores series para ver este fin de semana en Netflix

1. En el barro (2025)

Drama. Cinco reclusas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, hasta que la corrupción y las guerras territoriales dentro de una prisión despiadada amenazan con destruirlas. Duración: ocho episodios. Ver En el barro.

En el barro, tráiler oficial

2. División Palermo 2 (2025)

Comedia. En la segunda temporada, la Guardia Urbana crece, por lo que el caos también. En plena campaña electoral, el barrio está más peligroso que nunca y, para investigar a una banda que opera desde un café de especialidad, los Servicios de Inteligencia reclutan a Felipe Rozenfeld, el personaje de Santiago Korovsky. Duración: 2 temporadas. Ver División Palermo 2.

El tráiler de la segunda temporada de División Palermo

3. Merlina 2 (2025)

Terror/Fantasía. En esta segunda entrega hay un misterio sobrenatural aún más oscuro y peligroso que el de la primera. Merlina regresa a la Academia Nevermore, esta vez por decisión propia, pero rápidamente se ve envuelta en una nueva oleada de asesinatos y secretos. Duración: primera parte de cuatro episodios. Ver Merlina 2.

Avance oficial de la Temporada 2 de Merlina (Video: Gentileza Netflix)

4. Rehén (2025)

Suspenso político. Cuando secuestran al marido de la primera ministra británica y la presidenta de Francia empieza a recibir amenazas, ambas gobernantes se enfrentan a una decisión imposible. Duración: cinco episodios. Ver Rehén.

Rehén, tráiler oficial

5. Muertos S.L. (2024)

Comedia negra. Cuando fallece Gonzalo Torregrosa, propietario y fundador de la Funeraria Torregrosa, Dámaso Carrillo, su mano derecha en la empresa, no duda de que lo mejor para la continuidad del negocio es que él asuma el mando. Pero, contra todo pronóstico, Nieves, la septuagenaria viuda, decide ponerse al frente de la empresa familiar, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Duración: tres temporadas. Ver Muertos S.L.

Muertos S.L, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Harta (2025)

Drama/Maternidad. ¿Cuál será la gota que colmará el vaso? Un día terriblemente malo lleva a una madre soltera trabajadora al límite y a cometer un sorprendente acto de desesperación. Duración: 1 h 48 min. Ver Harta.

Harta, tráiler oficial

2. K.O. (2025)

Suspenso/Drama. Bastien se mantuvo en las sombras desde que mató por accidente a su oponente Enzo durante un combate de MMA. Tres años después, la viuda de Enzo da con su paradero para pedirle ayuda: su hijo adolescente, Léo, desapareció en los conflictivos barrios del norte de Marsella. Bastien sale en su búsqueda y conoce a Kenza, una joven policía dispuesta a hacer cualquier cosa por derrocar a los nuevos capos de la mafia marsellesa. Léo corre un gran peligro y cada minuto cuenta. Duración: 1 h 26 min. Ver K.O.

K.O tráiler oficial

3. ¡Viva la vida! (2025)

Comedia/Drama. Un collar del pasado lleva a Jéssica a recorrer Israel en un viaje decisivo marcado por giros familiares, amor inesperado y la búsqueda del sentido de la vida. Duración: 1 h 44 min. Ver ¡Viva la vida!

¡Viva la vida!, tráiler oficial

4. Home: no hay lugar como el hogar (2015)

Infantil/Comedia. Después de que una raza alienígena llamada Boov conquista la Tierra, toda la población es reubicada, todos excepto una niña llamada Tip que se arregla para esconderse de los extraterrestres. Cuando Tip se encuentra con un Boov fugitivo llamado Oh, la desconfianza será mutua. Sin embargo, Oh no es como el resto de los Boov, él solo quiere tener amigos y divertirse. Pronto ambos emprenden la búsqueda de la madre de Tip, sin saber que los Gorg, enemigos de los Boov, están de camino. Duración: 1 h 34 min. Ver Home: no hay lugar como el hogar.

Home: no hay lugar como el lugar, tráiler oficial

5. Tren bala (2022)

Acción/Comedia. Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Morioka con unas pocas paradas intermedias. La pregunta es quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación final. Duración: 2 h 6 min. Ver Tren bala.