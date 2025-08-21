Un participante al borde de la muerte y exigencias inhumanas: Netflix revela la verdad detrás del reality más famoso del mundo

El nuevo documental de Netflix, Cuerpos de TV: La realidad de ‘The Biggest Loser’, continúa generando repercusión desde su estreno. En uno de sus capítulos, la producción reveló que una de las concursantes estuvo a punto de morir debido a un fallo orgánico durante el rodaje del programa de adelgazamiento, un hecho que desató indignación y debates entre los espectadores sobre los riesgos y la presión que enfrentan los participantes.

The Biggest Loser se estrenó en NBC en 2004 y permaneció al aire durante 18 temporadas hasta 2016, con un breve regreso en 2020 a través de la cadena USA Network. El programa reunía a personas con obesidad que competían para perder la mayor cantidad de peso posible, siguiendo estrictas rutinas de ejercicio y dietas, con la promesa de un premio de 250.000 dólares para el ganador.

Durante sus años de mayor éxito, se convirtió en un fenómeno televisivo global, con adaptaciones en varios países y millones de espectadores en Estados Unidos. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir denuncias sobre los métodos utilizados detrás de cámaras.

El documental revela lo que ocurría detrás de cámaras en The Biggest Loser (Foto: Netflix)

Este documental, compuesto por tres episodios, incluye entrevistas con antiguos concursantes, entrenadores y productores del reality show, quienes relatan lo que ocurría tras bambalinas y cómo se desarrollaba realmente el programa. Sin embargo, uno de los momentos que más impactó a los espectadores fue cuando una concursante compartió su experiencia cercana a la muerte, al revelar los extremos a los que llegaron durante la competencia.

Tracey Yukich, concursante de la octava temporada de The Biggest Loser, recordó durante la docuserie que al inicio de su participación enfrentó un reto que consistía en correr un kilómetro y medio en la playa antes de empezar su entrenamiento. Tras esforzarse al máximo para completar la prueba, se desplomó y los profesionales médicos tuvieron que socorrerla rápidamente, incluso llegaron a declarar que no respondía.

Tracey Yukich relató cómo estuvo al borde de la muerte durante una prueba del reality (Foto: Netflix)

“Recuerdo haber oído el helicóptero. Me sentí como si estuviera flotando. Y entonces mi abuelo estaba allí. Y vi oscuridad. Pero luego vi la luz. Así que lo supe, supe que morí ese día”, relató Yukich para describir la experiencia cercana a la muerte que dejó impactados a muchos espectadores. Inicialmente, se pensó que se trataba de un golpe de calor, pero más tarde se descubrió que había desarrollado rabdomiólisis, una lesión muscular poco frecuente que provoca la descomposición de los músculos del cuerpo.

“Mis órganos estaban literalmente colapsados”, explicó la concursante. “No me di cuenta de que tenía rabdomiólisis. Y la rabdomiólisis es la forma que tiene tu cuerpo de decir: ‘Me voy a apagar’. Empezó en el hígado, luego en los riñones y finalmente en el corazón. Y ahí es donde casi muero”.

El caso reavivó las críticas por los métodos extremos del reality show (Foto: Netflix)

A pesar de que el equipo médico del reality show quería enviarla a casa tras la lesión, Tracey Yukich decidió luchar por continuar en la competencia. Sin embargo, al enfrentar la constante presión de los entrenadores, admitió que no seguía sus indicaciones, sino las del asesor médico del programa, el Dr. Robert Huizenga. Finalmente, permaneció en el programa hasta ser eliminada después de ocho semanas.

Sin dudas, su testimonio pone en evidencia los riesgos extremos a los que se ven expuestos los participantes de este tipo de programas, donde la presión y la exigencia física pueden llegar a poner en juego la salud e incluso la vida. La revelación no solo generó indignación entre quienes siguieron la docuserie, sino que también abrió un debate más amplio sobre los límites de este tipo de programas de televisión.