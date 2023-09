escuchar

Luego de 79 días internada en el Hospital Italiano, el jueves 31 de agosto murió Silvina Luna. La actriz y vedette de 43 años tenía hipercalcemia e insuficiencia renal, que desarrolló hace más de una década como consecuencia de una mala praxis de una cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki. Además, su cuadro de salud se complicó al contraer una bacteria.

Tras la triste noticia que enluta a la sociedad argentina, que conocida la noticia le brindó diversos homenajes, Fer Dente emocionó con una puesta en escena dedicada a ella.

“Ustedes saben que somos un programa que no es coyuntural, no es un programa que siga la agenda de lo que va pasando. Pero hoy me pareció, nos pareció, que era una obligación detenernos un segundo antes de hacer nuestro programa como todas las noches (...). Estamos todos muy shockeados con la pérdida de Silvina”, introdujo Fernando Dente en el inicio Noche al Dente (América), que tal como lo remarcó, tuvo un comienzo atípico, atravesado por la conmoción por la muerte de la actriz.

Fer Dente inició su programa hablando sobre el fallecimiento de Silvina Luna

En la misma línea, el conductor refirió a la dificultad que significa estar frente a un programa de “pura energía” ante esta situación. Acto seguido, reveló que conocida la noticia del fallecimiento de Silvina se reunió con el equipo de producción para determinar cómo sería la mejor manera de homenajearla y honrarla. Asimismo, destacó que la actriz iba a ser la invitada del 2 de julio, lo que no fue posible debido a su cuadro de salud.

Luego de elevar el pedido de justicia para Silvina Luna y referir sobre la “búsqueda que está impuesta en la sociedad y sobre todo en las mujeres” de un modelo hegemónico donde encajar respecto al concepto de belleza, el conductor pidió que se tomen cartas en el asunto por esta muerte.

Fer Dente habló sobre el fallecimiento de Silvina Luna

Acto seguido, se mostró en video el recorrido de la carrera de Silvina y luego Fer Dente dejó su lugar en el escritorio para pasar al escenario central del estudio, donde nuevamente acudió a las palabras para expresar la conmoción del momento. “Es hermoso ver esa luz, esa sonrisa y ese humor que tenía y esa confianza de que todo se iba a acomodar y que esa había sido su manera de vivir”, remarcó el artista e indicó que luego daría comienzo a la entrevista con los invitados, pero creía necesario tener un espacio para transmitir esas sensaciones.

En ese sentido, el conductor acudió a su experiencia personal ante el sufrimiento por pérdidas de seres queridos y recordó que la música era su lugar de resguardo y sanación. Por ello eligió que el homenaje sea con una canción. “Somewhere over the rainbow” de Israel Kamakawiwo traducida al español fue dedica a la actriz fallecida.

Fer Dente homenajeó a Silvina Luna con una emocionante canción

La letra de esta canción, en la que se habla de hallar la paz y la libertad detrás de un arcoíris, lejos del dolor y los problemas, se alinea con los últimos años de vida de Silvina, quien tras recibir un duro diagnóstico se encaminó en encontrar paz interior, energía y sanación con el único objetivo de seguir viviendo. El estudio se vio envuelto en un ambiente emotivo atravesado por el talento del conductor, el respeto y el lamento por tan dolorosa pérdida.