Tiene 21 años y es la hija de Diego Peretti: Mora y su próximo debut en la nueva novela de eltrece

Mora Peretti corresponde a una nueva generación de hijos de grandes actores argentinos, que poco a poco se hace notar en las diferentes ficciones de producción local o, más bien, en obras de teatro que funcionan como un puntapié inicial para el despegue rotundo en la televisión o el cine. En el caso de la hija de Diego Peretti y Natalia Milazzo, la joven de 21 años comenzó desde muy chica por el mismo camino que su padre.

Conforme avanzaron los 2000, la aparición de los hijos de los actores y personajes de la farándula en la pantalla chica o en el cine se hizo cada vez más evidente. Como Johanna “Yoyi” y Nicolás Francella, Ricardo “Chino” Darín o Tomás Kirzner (hijo de Adrián Suar y Araceli González), se vieron estimulados desde temprana edad al mundo de la actuación, lo que los llevó a desarrollarse plenamente y con éxito en el mismo campo laboral que sus padres.

Mora Peretti tiene 21 años y próximamente debutará en una tira de Pol-ka (Fuente: Instagram/@moraperetti_)

Quien destacó en estos últimos días fue Mora Peretti por su inminente aparición en una tira de Pol-Ka. La joven estudió teatro desde pequeña con Nora Moseinco y más tarde se formó en interpretación de guiones y textos en Timbre 4. La actriz debutó en el cine junto a su padre y a Carla Peterson como hija de ambos, en el largometraje Mamá se fue de viaje (2017). Luego trabajó en la obra El juego, en el Método Kairós e integró el elenco de la serie Medusa, de Paramount+.

Mora Peretti debutó en el cine con la película: Mamá se fue de viaje (Fuente: Instagram/@moraperetti_)

En el presente, Mora es estudiante de la escuela de artistas de Cris Morena, Otro Mundo, espacio donde se entrena a los aspirantes a convertirse en los nuevos actores y actrices de Argentina.

No obstante, el nombre de Mora resonó porque forma parte del elenco de la nueva novela que produjo Pol-ka: Buenos Chicos. Esta misma se emitirá a la par de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza por la pantalla de eltrece.

En diálogo con la revista ¡Hola! Argentina días atrás, Mora reveló cómo fue su inicio en la actuación y qué la llevó a ello. “Era muy tímida en el colegio, no me llevaba bien con mis compañeros y no tenía muchos amigos. Por eso, cuando estaba en sexto grado, mi psicóloga les aconsejó a mis papás que empezara teatro para desenvolverme mejor”, señaló.

Mora Peretti trabajará en Buenos Muchachos, que se emitirá por elTrece (Fuente: Instagram/@moraperetti_)

A pesar de los miedos de su padre por ser actriz, ya que según ella, él conoce bien cuán “frustrante” puede ser, advirtió: “Quiero vivir de la actuación, pero no me importa ser famosa. Ahora siento que estoy en un buen momento y lo quiero aprovechar, no estar pensando en si el día de mañana voy a tener trabajo o no”.

De qué trata Buenos Chicos, la novela en la que Mora Peretti tendrá su papel

La trama cuenta la historia de un grupo de jóvenes de clase media que se conocieron en el secundario y viven intensamente sus historias de amor y amistad. Hasta que un día se les presenta una situación límite que les va a cambiar la vida para siempre. Decididos a ayudar heroicamente a una de las chicas del grupo, que sufre un intento de abuso, terminan involucrados y siendo víctimas de una persona que los obliga a realizar ciertas acciones comprometedoras.

El elenco de la misma está compuesto por Luciano Cáceres, Romina Gaetani, Brenda Gandini, Juan Palomino, Cachete Sierra y una serie de actores jóvenes, entre los que destacan: Mora Peretti, Tomás Kirzner, Santiago Achaga, Gina Mastronicola, Jerónimo Giocondo Bosia, Agustina Tremari, Francisco Vázquez, Carolina Unrein, Lautaro Rodríguez, Ornella D´Elía, Rocío Hernández y Joaquín Ferreira.

