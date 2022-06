Julieta Prandi, furiosa por la inactividad de la causa contra su ex: “Se ríen de mí y de mis hijos”

En las últimas horas, Julieta Prandi estalló de furia contra la justicia. Tras asegurar que la causa por alimentos y violencia familiar contra su exmarido, Claudio Contardi, ya fue cambiada tres veces de juzgado y que aún permanece inactiva, la conductora de América hizo un contundente descargo primero en redes y luego, ante las cámaras.

“¿Por dónde empezar? Llevo en esta lucha desde el 14/02/2019, el día que decidí irme de mi casa con mis hijos llevándome solo la ropa. ¿Huyendo de qué? De la violencia generalizada, de una muy mala e inverosímil película de terror”, escribió este fin de semana Prandi como puntapié de una catarata de tuits.

Hoy, a más de 3 años de aquel día sigo sin recibir respuestas de la justicia.

Mientras asegurar que desde aquel día, aún sigue “sin recibir respuestas”, la modelo continuó: “Todos los expedientes que el juzgado original había ignorado o encajonado, y que la jueza del juzgado N 5 luego había empezado a activar, ahora en el juzgado 2 parecen estar nuevamente durmiendo la siesta. Tomándose tiempos tan largos e inexplicables que no hacen otra cosa que generar sospechas. Ni siquiera se dignan a exigir que el padre cumpla con la cuota de alimentos. ¿En qué país vivimos?”.

Ante la repercusión que generaron sus posteos, este mediodía la conductora habló con Intrusos en el Espectáculo, por América. “Cada tanto uno tiene que descargar, sobre todo cuando pasan tantas incoherencias y desinteligencias legales. Evidentemente, este juzgado no tiene ganas de hacer lo que tiene que hacer y es la tercera vez que me cambian el juzgado. Estábamos en el 5 con una jueza que estaba empezando a trabajar y mover los expedientes. Misteriosamente, me vuelven a sortear, caigo en el 2 y desde marzo no se tomó ninguna medida”, aseguró indignada.

Y enseguida, Prandi denunció públicamente otra irregularidad en la causa. “En una entrevista que le hicieron a mis hijos el psicólogo del juzgado se tomo el atrevimiento de leerles una carta que le había dejado el padre; una cosa de locos. Lo denuncié y presenté un escrito para decir con qué autoridad y derecho a este hombre se le ocurre hacer de ‘paloma mensajera’ para desestabilizar a los chicos y no tuve respuesta todavía. Para lo único que me citaron es para dividir mis bienes, eso sí. Para que me paguen alimentos, se suspenda el régimen y se ordenen todas las cuestiones de violencia, no”, advirtió enojada.