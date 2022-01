Matías Alé busca un cambio de vida y planea mudarse al Interior: “Si Dios quiere, lo voy a hacer”

Matías Alé, actor y conductor, dijo este martes que tiene como “proyecto” mudarse a Villa Carlos Paz, Córdoba, pero que no lo hará en este momento porque sería “egoísta” de su parte por el gran momento familiar que dice estar atravesando.

“Estoy en un momento tan lindo con mi vieja, su pareja, mi hermano... sería muy egoísta venirme para acá y perderme esos momentos. Hoy tiene mucha mas prioridad mi familia que lo que puede ser un proyecto de mudarme, pero si Dios quiere lo voy a hacer. Está en carpeta”, confirmó Alé en diálogo con ‘Intrusos’ (América).

Luego, contó que su intención de vivir en “La Villa” no es nueva: “Hace como diez años quería ponerme una heladería acá en Carlos paz y venirme. Lo que pasa es que el año pasado me puse una heladería en Buenos Aires y me fue como el or..., entonces dije: ‘evidentemente, el helado no es lo mío’”.

Asimismo, explicó que en una reciente conversación con el empresario Omar Suárez y el productor teatral Miguel Pardo, le ofrecieron propuestas laborales para desarrollar en la ciudad cordobesa: “Con unos amigos dije: ‘¿y si ponemos un ‘cafecito’? Saltó Omar y me dice: ‘no, hagamos radio y tele’. Saltó Miguel y dijo: ‘te quedás y administras mi teatro’. Enseguida, es como que se me vinieron muchas cosas juntas y digo: ¿por qué no hacerlo? Soy feliz en Carlos Paz, la paso muy bien. Sé que va a ser un lugar en el que voy a venir a pasar mucho tiempo”.

Matías Alé podría mudarse a Villa Carlos Paz

Sin embargo, Alé explicó que luego reflexionó tras el arrebato inicial y llegó a la conclusión de que todavía no es el momento de mudarse: “Gracias a Dios, todavía tengo mucho trabajo en Buenos Aires. Retomo el martes con ‘Polémica...’, sigo haciendo radio con Adriana Salgueiro. Este primer semestre no me voy a quedar”, precisó.

¿Y el amor?

La periodista Paula Varela le consultó a Alé si estuvo “pispeando” a mujeres de otros elencos. Con una mueca en la cara, Matías no negó ni confirmó los dichos de la cronista. “Viste que el verano te genera esa inquietud... pero estoy bien así. Uno es como que es chusma. Pero estoy bien así, tengo mucho laburo”, se evadió.

Incisiva, Varela le repreguntó al actor si se había puesto en contacto con alguien cercano a Sofía Macaggi, a lo que replicó: “Tengo buena onda con Sofi. Hace un montón de años que nos conocemos, compartimos un ‘Bailando’, pregunté si estaba y todo bien, pero estamos bien así”, concluyo.