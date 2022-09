“¿Practicarías el poliamor?”: la pregunta de Matías Alé que incomodó a Sol Pérez y su contundente respuesta

Un tenso momento se vivió este sábado en una nueva emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe), cuando Matías Alé y Sol Pérez quedaron frente a frente y el comediante lanzó una sorpresiva pregunta para la conductora sobre su pareja y la posibilidad de una relación abierta e incluso poliamor. La modelo, en un principio, fue contundente en su respuesta, pero luego no se cerró totalmente a la posibilidad.

El ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff invita todas las semanas a personalidades de distintos rubros y, en un ambiente intimista, las figuras hablan sobre diversos aspectos de su vida. En esta ocasión, además de los mencionados famosos, el resto de los invitados fueron el actor Mauricio Dayub, la actriz Betiana Blum y el músico Callejero Fino.

Como suele ocurrir, en el inicio del programa se dio el “punto de encuentro”. Este fragmento del ciclo televisivo consiste en que el conductor lee una serie de consignas y quienes se sientan identificados se acercan al centro del estudio y cuentan información sobre el tema en sus vidas.

En ese momento, Sol Pérez habló sobre su relación con el empresario Guido Mazzoni, contó que actualmente planean el casamiento y relató cómo fue el comienzo de la relación y la propuesta de matrimonio.

Una vez finalizada esta parte del programa, llegó el momento del “frente a frente”, donde los invitados se ponen uno delante del otro y se hacen preguntas entre ellos. Con lo que Sol ya había contado, Matías Alé, que participó junto a ella de esta sección, eligió que su pregunta fuera por el lado del amor y su relación de pareja.

“Una vez que te cases, ¿practicarías el poliamor?”, indagó el actor. Aunque no ocultó su sorpresa, la influencer respondió rápida de reflejos. De forma muy concreta, aseguró que no lo haría. “¿Y antes de que te cases?”, retrucó Alé, con lo que generó la risa de todos los presentes.

Sol siguió firme en su postura y dejó claro que ese tipo de relación no forma parte de sus deseos: “No es para mí. Uno va cambiando en la vida, capaz que hoy te digo que no y mañana te digo que sí. Pero no siento que sea para mi estilo de vida y mi forma de pensar. Soy bastante cerrada en cuanto a eso”.

A pesar de que el tema parecía concluido por lo determinado de la respuesta, Alé le consultó qué haría si su futuro marido le pidiera abrir la pareja y allí la perspectiva cambió. “Lo pensaría. Vería qué es lo que me pasa a mí con eso. Una pareja es de a dos, es un contrato”, respondió ella.

En esa misma línea, la modelo destacó la importancia de la comunicación en la relación y de hablar si hay un deseo de estar con otras personas: “Si hay algo que está pasando, me parece que está bueno charlarlo, plantearlo y no ir con esa situación de tener que engañar a la otra persona, jugar por atrás y crear una situación que no está buena ni para uno ni para otro”.