El incómodo momento que vivió Matías Alé con Estefi Berardi en vivo: le “tiró onda” y la respuesta lo descolocó

A raíz del inesperado viaje de Carmen Barbieri a Brasil (para acompañar a su hijo Fede Bal tras el accidente que sufrió practicando parapente), Matías Alé se hizo cargo de la conducción de Mañanísima. Muy cómodo en el rol, el eterno seductor no perdió la oportunidad para piropear a su compañera Estefanía Berardi al aire. Sin embargo, la panelista no sólo le cortó el rostro sino que lo deschavó en vivo: “En algún momento vos me hablaste por Instagram”, recordó ruborizando al actor.

Todo comenzó cuando leían los mensajes del público y llegó uno dedicado a Alé: “Me encantaría conocerte Matías”, dijo una seguidora del programa. Al leerlo, el conductor sonrío y expresó: “Chicos, yo soy muy fácil eh. Soy muy gauchito. A mí me conocés enseguida”.

Su comentario dio pie para que Estefanía Berardi indague sobre su actual estado sentimental. “¿Vos estás solo Mati?”, preguntó la periodista. “Sí, mi amor”, contestó él mirándola a los ojos. “¿Y te gustaría conocer a alguien?”, insistió la panelista de Ciudad Magazine. “Sí, mi amor. Decí que llegué tarde con vos”, respondió mientras ella se reía a cámara.

Con un tema de César Banana Pueyrredón de fondo, el conductor invitó a bailar a la angelita, aunque ésta lo rechazó en vivo. Tras volver a repetir que tiene ganas de incursionar en el amor de vuelta, Alé contó cómo hace para conocer mujeres. “Yo tengo Tinder, tengo Happen, tengo todo. Me pasa que no me creen que soy yo”, confesó mientras Pampito le preguntaba por algunas anécdotas vividas en la aplicación. “Me comí varios garrones, llegué a citas y me fui. No era la de la foto, era mi tía Clota”, se quejó en vivo.

Minutos después volvió a la carga con Berardi. “¿No tenés alguna amiga que sea parecida a vos?”, lanzó el actor una vez más. Sin embargo, el ex de Alfano no esperaba que la periodista retrucara en vivo: “En algún momento vos me hablaste por Instagram. Fue hace un montón”, disparó paralizando al piropeador serial. “Mi amor, ¿estabas en pareja en ese momento?”, preguntó sin saber dónde meterse.

Insistente, Alé volvió a indagar sobre el estado sentimental de la panelista: “Vos sos noviera. ¿Estás de novia ahora?”, insistió. “Sí, soy re noviera aunque en el medio de mis parejas estuve un tiempo sola igual”, señaló Berardi. “¿Cómo no me avisaste?”, bromeó nuevamente Alé mientras la rubia le ponía los puntos una vez más: “Un chico que dice: ‘soy fácil’ no me gusta”, indicó.

Inmediatamente, Pampito interrumpió el picante ida y vuelta para saber qué decía ese mensaje que Matías le mandó hace tiempo por Instagram. “Me fijo, no me acuerdo, fue hace muchos años”, dijo Berardi mientras buscaba el chat y el actor advertía: “No des fechas por las dudas. El quilombo en el que me metí. Sólo me metí en esto”.

“Hola, ¿cómo va? Pasé por acá para saludarte. Te vi en algunas publicaciones. ¿Vos en qué andás? Te dejo mi número de teléfono”, leyó Pampito del teléfono de su compañera. Tras remarcar que Estefi le contestó de manera amable, Alé se justificó: “Yo paso mucho a saludar”.

“Bueno, pero estábamos hablando de tus amigas”, quiso cambiar de tema el eterno seductor. “Yo tengo amigas para presentarte pero hay que practicar el diálogo. No vas a decir que sos fácil porque eso es como que te la baja. Tengo una que es cartógrafa, dibuja mapas en una petrolera. No es del ambiente, no sé si eso te gusta”, dijo la periodista.

“Sí, mejor. Yo tengo mis maestras jardineras, las chicas de los peajes, las barwoman. A mí el rubro de las mozas me encanta”, lanzó el conductor invitado con sonrisa pícara mientras confesaba que tenía un fetiche con los pies de la mujer.