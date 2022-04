La nueva vida del Turco García: bajó 12 kilos y cuenta qué cambió en su rutina

El Turco García se fue de Masterchef Celebrity 2 como uno de los favoritos del público. El exfutbolista, con sus chistes y ocurrencias, fue uno de los más queridos desde el principio y entre torpezas y mucho esfuerzo, se abrió paso en la competencia y demostró tener nivel para llegar hasta instancias decisivas. Sin embargo, su carisma, voluntad y simpatía no fueron suficientes y quedó eliminado entre elogios por su predisposición pero críticas por su performance. Así como lo hizo en la competencia de cocina -que acaba de terminar su tercera edición-, la fuerza de voluntad fue siempre bandera en su vida tanto como futbolista como en la diaria.

Y es que el Turco fue un gran jugador de fútbol, superó una adicción a las drogas y se animó a distintos desafíos personales. Haber pasado por las cocinas de Masterchef le dio notoriedad frente a otro público y lo impulsó a cambiar de rutina y estilo de vida. Quedó eliminado pero aprendió y ahora se muestra renovado y con una rutina similar a aquellas que tenía como jugador.

El cambio de vida del Turco García

Su físico es testigo de ello y cuando pisó Telefe nuevamente para asistir al programa Flor de equipo, los panelistas se dieron cuenta al instante de que algo había cambiado. “¡Estás re flaco!”, “¿Largaste las harinas?”, inquirieron las columnistas. “Bajé 12 kilos y largué las harinas. Nada de harinas, entreno y juego al fútbol tres veces por semana”, relató.

Saludó a uno por uno, sonrió y se sentó junto a Denise Dumas. “¿Qué te incentivó, Turco, o de pronto te convertirte en un metrosexual?”, le consultó la conductora en broma. “Siempre fui así. La TV te engorda un poquito... te sube 4 kilos y si estás gordo, peor. Yo me saqué 12... me fui al carajo”, respondió entre risas. “Entreno, uno se va viendo mejor... Pesaba 101 kilos cuando empezó esto y ahora peso 89. Cuando dejé de jugar pesaba 85 así que estoy ahí”, se sinceró.

El Turco García, cuenta, pesaba 85kg cuando se retiró del fútbol Instagram @turco_garcia7

Su alimentación, tal como él contó, cambió. Sin embargo, no sigue una de las “dietas recomendadas” que circulan por los medios y consultorios. Su desayuno se aleja mucho de lo que se recomienda y ante la pregunta de Analía Franchín, detalló que toma “mate cocido y unas choco”. “Una o dos galletitas, después no como harina. Nada. Nunca fui adicto a las harinas... la mayoría de los jugadores de fútbol se inclinan por la harina en pizza o alguna gaseosa y yo no, es muy raro”, continuó.

El Turco García en MasterChef logró conquistar el amor de la gente

No obstante y pese a seguir una nueva dieta y rutina, reveló que hay algo que no puede abandonar. Si bien se reconoce fanático de lo dulce y advierte que esa es su mayor debilidad, no hay cambio que modifique su amor por las milanesas. “Soy fanático”, reconoció previo a recordar que fueron “lo único que hizo bien” en Masterchef. “Mariela [su pareja] hace milanesa de pollo al horno. Es raro que coma fritura, hace años no como”, completó.