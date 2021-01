El cantante británico se encontraba de vacaciones con su familia en St. Barth cuando el test de Covid-19 le dio positivo y ahora deberá permanecer en el lugar a cumplir con su cuarentena Crédito: The Sun

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2021 • 16:13

El cantante británico Robbie Williams contrajo coronavirus en los últimos días, de acuerdo a lo que informaron diversos medios de su país. Pero la parte menos desafortunada de la noticia es que el músico está atravesando su período de aislamiento junto a su familia en una lujosa villa de 106.000 libras a la semana -US$145.000- en la isla caribeña de St. Barth.

El cantante, de 46 años, había viajado allí el 28 de diciembre pasado junto a su esposa Ayda Field y a sus cuatro hijos, Teddy, Coco, Charlton y Beau. Pero la estadía de la familia en el lugar se tuvo que extender a causa del positivo de Covid-19. Ahora, tendrá que estar en cuarentena durante 14 días.

Robbie Williams está en St. Barth con su familia desde fines de diciembre del año pasado y el Covid-19 lo obligó a extender su estadía allí Fuente: Archivo

"Robbie estuvo bastante enfermo. Está confinado en la villa donde se aloja con su familia. No es exactamente el peor lugar del mundo para ser puesto en cuarentena, aunque no puede ir a la playa", le dijo una fuente allegada al músico al diario británico The Sun.

Las últimas fotos tomadas a Robbie Williams y a su esposa Ayda Field en St. Barth demostraron que el cantante se cuidaba del virus con un tapabocas, aunque no le alcanzó Crédito: The Sun

El cantante de "Rock DJ" fue fotografiado el mes pasado cuando se subía a un barco en uno de sus paseos por St. Barth, un lugar conocido por sus playas de arena blanca y sus tiendas y restaurantes de lujo.

En ese momento, las imágenes mostraban que Williams llevaba la protección adecuada para evitar el contagio del coronavirus, ya que tanto él como su esposa viajaban con barbijo.

Diciembre en Londres

Se cree que la familia del músico pasó parte de diciembre en su casa londinense antes de viajar al extranjero. De hecho, Williams se presentó en la final del programa Strictly Come Dancing -el Bailando por un sueño inglés- el pasado 18 de diciembre.

St. Barth es una isla ubicada en el caribe que pertenece a Francia y se caracteriza por sus playas de arena blanca y sus tiendas glamorosas Fuente: Archivo

Su mujer Ayda también participó de la televisión inglesa en diciembre, y además compartió imágenes de las fiestas en Instagram, incluida una publicación que muestra a Robbie como un padre cariñoso cantando con el nuevo micrófono de su hija Teddy.

Lo curioso -y polémico- del viaje de Williams a St. Barth reside en que, a partir del 20 de diciembre, Londres y las áreas circundantes volvieron a nivel 4 de la cuarentena, algo que suspendió los viajes al extranjero por placer, solo permitiéndose los que tenían relación con lo laboral, la educación o el cuidado de menores.

En septiembre, Williams había revelado que se había mudado con su familia a una "montaña" de Suiza. "Estoy en algún lugar de Suiza, en lo alto de una montaña", señalaba entonces en una entrevista que dio a BBC Radio 2.

Robbie Williams y su familia estuvieron en Londres para la Navidad del año pasado Crédito: Instagram aydafieldwilliams

Allí también el cantante se definió como "un poco neurótico" y que por ello se dijo: "¿Dónde me puedo ubicar donde (el coronavirus) no me lleve? Bueno, viviré en el Mont Blanc durante seis meses. En realidad es un lugar cálido y encantador".

En ese momento también el músico había hablado sobre cómo había vivido esa fase de la pandemia y señaló que le encantaba pasar el tiempo con su familia y con su esposa, pero que también estaba "ansioso" por "salir de casa y hacer lo que hago para vivir y lo que amo".