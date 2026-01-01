El descargo de Romeo Santos tras las críticas por su silencio ante las redadas del ICE contra migrantes en EE.UU.

Romeo Santos emitió un descargo en las redes sociales para abordar las críticas que recibió a raíz de una entrevista donde se le preguntó por los operativos contra migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos. El artista, nacido en el Bronx de Nueva York, emitió un prolongado silencio y evitó hablar del tema, lo que causó una gran controversia entre sus seguidores. Es por eso que el cantante de bachata decidió aclarar su postura y explicar su actitud anterior.

Romeo Santos enfrenta críticas por evitar hablar de las redadas de ICE en Estados Unidos

Tras la polémica por sus recientes declaraciones sobre los operativos del ICE en Estados Unidos y la agresiva política migratoria de Donald Trump, Romeo Santos emitió una defensa pública en sus redes sociales, en la que negó haberle dado la espalda a su comunidad. El conflicto se originó tras una entrevista en el podcast de The New York Times, donde le consultaron sobre el impacto de las redadas migratorias y el intérprete respondió que “los artistas deberían enfocarse exclusivamente en la música”, desligándose del tema, según informó Univisión.

Romeo Santos emitió un descargo por su silencio ante el tema de las redadas del ICE contra migrantes

Este comentario se percibió como una forma de evadir la problemática que afecta directamente a la población extranjera en Estados Unidos. Por este motivo, Santos decidió realizar una transmisión en vivo para aclarar su postura.

“Hice este live para desahogarme; un fragmento de una conversación causó indignación para algunos”, expresó el artista en un vivo en sus redes sociales. “Cuando yo me senté en una entrevista para hablar de temas, pensé que después de casi tres décadas, se sabía que siempre voy a abogar por la comunidad latina”.

Romeo Santos afirmo en su descargo que no esta dando la espalda a su comunidad (Instagram/@romeosantos)

“No sabía que no profundizar en un tema tan delicado sobre un asunto que está afectando a nuestros hermanos inmigrantes en Estados Unidos; no pensé que muchos podrían tener una narrativa tan negativa. Yo no estoy dando la espalda a mi comunidad”, afirmó el exvocalista del grupo Aventura.

La postura de Romeo Santos con los migrantes en EE.UU. generó comparaciones inmediatas con la de su colega Prince Royce, quien se pronunció de manera abierta sobre la crisis que atraviesa la comunidad latina y subrayó la injusticia de criminalizar a los inmigrantes, consigno People.

Mientras Royce adoptó un tono de denuncia social, Santos mantuvo que su prioridad profesional es la música, aunque admitió ser consciente del descontento que su posición neutral provocó en un sector de sus seguidores.

En una entrevista, Prince Royce adoptó un tono de denuncia social por las redadas del ICE, y Santos mantuvo que su prioridad profesional es la música, (Instagram/@romeosantos)

El cantante también dejó claro que decidió hablar sin intermediarios y de forma directa para evitar malentendidos. “Estoy clarificando esto y estoy muy decepcionado, y no me voy a esconder detrás de un publicista”, concluyó.

Cabe destacar que Romeo Santos y Prince Royce anunciaron recientemente su gira Mejor Tarde Que Nunca para 2026. Este anuncio llega pocas semanas después del lanzamiento de su primer álbum juntos, Better Late Than Never, que se realizó el 28 de noviembre de 2025 a través de todas las plataformas digitales.

La situación en EE.UU.: aumentan los arrestos de migrantes en la era Trump

Un reciente artículo de The Washington Post detalla un cambio estratégico en las operaciones del ICE bajo la actual administración de Trump. Entre los puntos más importantes del análisis se encuentran los siguientes: