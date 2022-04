Amber Heard casi se queda afuera de Aquaman 2 por sus problemas con Jason Momoa

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp está atrayendo la atención mediática cada vez que testifican alguna de las dos partes.

Ayer, fue el turno del famoso actor y su declaración, televisada, ya dio la vuelta al mundo. El litigio durará varias semanas, y lo más probable es que cada jornada deje una larga lista de revelaciones y fuertes declaraciones.

Amber Heard vestida para la premiere de Aquaman en tiempos muy diferentes a los actuales Grosby Group - LA NACION

Si bien todavía no ha declarado en el juicio, Walter Hamada, presidente de DC Films, habría confirmado a varios medios que en su momento su compañía se planteó seriamente el despido de la actriz que da vida a Mera en Aquaman, por la “mala química” que tenía nada menos que con el protagonista de la saga, Jason Momoa.

La presunta mala relación preocupó a la productora, por lo que Heard casi fue suprimida de Aquaman y el reino perdido, la secuela del héroe de los mares que llegará a los cines a fines de este año. Finalmente, la intérprete rodó sus escenas.

Estas versiones se unen a los rumores sobre un posible romance que habrían tenido Heard y Momoa durante el rodaje de Aquaman, pudiendo explicar el cambio de rumbo en su relación. Antes de estos episodios, todo indicaba que entre ellos sólo reinaba la “buena química”.

Amber Heard y Johnny Deep cuando el vínculo entre ellos no se dirimía en los tribunales Archivo

Hamada, el presidente de DC FIlms, también habría confirmado que las pretensiones económicas que exigía Heard no se realizaron por su litigio con Depp, hecho que denuncia la defensa de la intérprete, argumentando que no solo su exmarido habría sido perjudicado laboralmente por el proceso legal.